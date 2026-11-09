Kuota 150 Ribu! Pemerintah Targetkan Pengumuman CPNS 2026 pada November

JawaPos.com - Pemerintah tengah menyiapkan pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan perkiraan kuota sekitar 150 ribu formasi. Rekrutmen tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) yang akan mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, mengatakan pemerintah saat ini masih menghitung kembali jumlah kebutuhan formasi yang akan dibuka.

“Yang dibuka mungkin kita sedang menghitung ulang, sekitar 150 ribu,” ujar Rini saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Senin (9/11).

Dia menjelaskan, rekrutmen CPNS kali ini akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di berbagai instansi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas Presiden.

Beberapa di antaranya untuk mendukung program Sekolah Terintegrasi, Sekolah Unggul Garuda, hingga kebutuhan polisi hutan.

Rini mengatakan, kebutuhan pegawai tersebut akan disesuaikan dengan kompetensi yang diperlukan masing-masing instansi. Karena itu, pemerintah masih menunggu usulan kebutuhan formasi dari kementerian dan lembaga.

“CPNS itu dipersiapkan untuk mengisi program hasil terbaik cepatnya Presiden. Jadi, semua instansi pemerintah dapat mengusulkan, misalnya yang berkaitan dengan sekolah terintegrasi, Sekolah Unggul Garuda, polisi hutan, dan banyak lagi,” ujarnya.

Terkait jadwal pendaftaran, Rini menyampaikan pemerintah mengupayakan pengumuman rekrutmen dapat dilakukan pada November 2026. Namun, jadwal resmi pembukaan seleksi masih akan disampaikan lebih lanjut.

“Mudah-mudahan November ini sudah bisa diumumkan kepada seluruh peserta,” ucapnya.