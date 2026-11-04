Sempat Beri Arahan CPNS Sore Tadi, Kepala Bappeda DKI Atika Nur Rahmania Tutup Usia

JawaPos.com - Kabar duka menyelimuti jajaran Pemprov DKI Jakarta. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, meninggal dunia pada Rabu (4/11) sore.

Kepergian almarhumah meninggalkan duka yang mendalam bagi rekan kerja serta seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Hingga akhir hayatnya, almarhumah dikenal sebagai sosok pejabat yang memiliki dedikasi tinggi terhadap tugas-tugas pelayanan publik.

Masih Bertugas Memberikan Arahan Sore Hari

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, mengonfirmasi langsung kabar duka tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa sebelum berpulang, almarhumah bahkan masih menjalankan tugas resminya dengan memberikan arahan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) baru.

"Tadi sore beliau juga sempat memberikan arahan serta motivasi bagi para CPNS yang baru dilantik menjadi PNS. Mudah-mudahan semangat beliau bisa menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua," ujar Sigit dikutip dari Website Pemprov DKI Jakarta, Rabu (4/11).

Sigit menambahkan, jajaran Pemprov DKI Jakarta merasa sangat kehilangan salah satu figur pimpinan terbaik yang selama ini konsisten memberikan kontribusi besar bagi kota Jakarta.

"Kami segenap jajaran Pemprov DKI Jakarta benar-endarn kehilangan salah satu pejuang dan sahabat terbaik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kami sangat kehilangan sosok yang luar biasa atas segala kontribusi, dedikasi, dan tanggung jawab beliau selama bertugas di Pemprov," katanya.