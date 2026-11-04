Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Muhammad Ridwan
Kamis, 5 November 2026 | 01.13 WIB

Kecam Dugaan Penyadapan Prabowo, Pigai Sebut Listyo Sigit Cs Pengkhianat Bangsa

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai sebut Listyo Sigit Prabowo Cs pengkhianat bangsa, menyusul skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai sebut Listyo Sigit Prabowo Cs pengkhianat bangsa, menyusul skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengecam keras dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut melibatkan Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dia menilai, persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan berpotensi mengancam hak asasi manusia (HAM) hingga pertahanan dan keamanan nasional.

Pigai bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara apabila dugaan keterlibatan para petinggi Polri itu terbukti secara hukum.

"Apa yang dilakukan oleh Listyo dan perwira tinggi Polri ini jelas sebagai tindakan pengkhianatan, maka pantas kita sebut sebagai pengkhianat bangsa dan negara," kata Pigai kepada wartawan, Rabu (4/11).

Pigai menjelaskan, dugaan penyadapan terhadap Presiden, tokoh politik, insan pers, pengusaha, hingga masyarakat sipil merupakan persoalan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, tindakan tersebut berpotensi merampas hak dasar warga negara, terutama terkait privasi, keselamatan, dan rasa aman.

Dia menilai, perlindungan HAM harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun latar belakang. Bahkan, jika seorang kepala negara saja diduga menjadi sasaran penyadapan, kondisi tersebut semestinya menjadi peringatan serius bagi perlindungan masyarakat secara luas.

"Ini jelas jadi ancaman nyata dan serius terhadap hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara. Ada hak atas privasi di situ, keselamatan dan rasa aman yang terancam. Kalau Presiden saja diperlakukan seperti ini, maka bisa kita bayangkan masyarakat kita bagaimana," tegasnya.

Atas dugaan tersebut, Pigai meminta Polri segera melakukan penyelidikan dan pengusutan secara menyeluruh. Dia menekankan pentingnya proses penegakan hukum yang profesional, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengusutan juga harus menjangkau seluruh pihak yang diduga terlibat, sehingga tidak berhenti pada individu tertentu. Menurutnya, setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kita mendorong polisi agar usut tuntas kasus ini," ucapnya.

Pigai kemudian mengingatkan bahwa hak atas privasi dan perlindungan diri merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu landasan hukumnya terdapat dalam Pasal 28G ayat (1), yang memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Penyadapan Prabowo Harus Diungkap Tuntas, Hanura Ingatkan Tak Ada yang Kebal Hukum - Image
Politik

Penyadapan Prabowo Harus Diungkap Tuntas, Hanura Ingatkan Tak Ada yang Kebal Hukum

Rabu, 4 November 2026 | 23.02 WIB

Prabowo Perintahkan Kapolri Bongkar Penyadapan Ilegal, Minta Tak Ada yang Ditutupi  - Image
Nasional

Prabowo Perintahkan Kapolri Bongkar Penyadapan Ilegal, Minta Tak Ada yang Ditutupi 

Rabu, 4 November 2026 | 21.10 WIB

PDIP soal Dugaan Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit cs: Disuruh Jokowi? - Image
Kasuistika

PDIP soal Dugaan Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit cs: Disuruh Jokowi?

Rabu, 4 November 2026 | 19.58 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore