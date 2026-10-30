Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Syahrul Yunizar
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.34 WIB

Ingin Bersih-Bersih Narkoba di Desa, Mabes Polri Gandeng Kemendes PDT

Kapolri Suyudi Ario Seto bicara pemberantasan narkoba sampai ke desa-desa. Mabes Polri bekerja sama dengan Kemendes PDT untuk mewujudkan komitmen tersebut. (Polri) - Image

Kapolri Suyudi Ario Seto bicara pemberantasan narkoba sampai ke desa-desa. Mabes Polri bekerja sama dengan Kemendes PDT untuk mewujudkan komitmen tersebut. (Polri)

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto ingin bersih-bersih peredaran gelap narkoba secara total. Tidak hanya di kota, barang haram yang masuk ke desa-desa juga bakal disikat.

Untuk itu, Mabes Polri menggandeng Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Kapolri Suyudi dengan Mendes PDT Yandri Susanto di Mabes Polri, Jakarta, pada Jumat (30/10).

Suyudi menyatakan bahwa Polri akan melakukan penguatan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) dan melakukan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Suyudi, kerja-kerja pemberantasan narkoba di desa-desa butuh kolaborasi dengan Kemendes PDT.

Itu menjadi langkah penting untuk mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas, khususnya yang dipicu oleh penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang, dan minuman keras.

”Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang seringkali menjadi pemicu terjadinya kejahatan konvensional, seperti pencurian, kekerasan, tawuran, kejahatan jalanan, hingga perkelahian antarkampung dan antargeng,” kata Suyudi.

Sebagai orang nomor satu di Polri, Suyudi prihatin akan realitas tersebut. Karena itu, Polri ingin bekerja sama lebih erat dengan Kemendes PDT.

Tujuannya tidak lain untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda.

Penguatan Program Desa Bersinar diyakini akan berjalan baik dengan kolaborasi Polri dan Kemendes PDT.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bersama Kemendes PDT, Latih Literasi Keuangan dan Beri Modal Usaha 1.700 Rumah Tangga Papua - Image
Berita Daerah

Bersama Kemendes PDT, Latih Literasi Keuangan dan Beri Modal Usaha 1.700 Rumah Tangga Papua

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 23.00 WIB

Mabes Polri Beri Asistensi Dugaan Perundungan Berujung Kematian Siswa SD di Pemalang  - Image
Berita Daerah

Mabes Polri Beri Asistensi Dugaan Perundungan Berujung Kematian Siswa SD di Pemalang 

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16.50 WIB

Mabes Polri Pastikan Bakal Terus Perkuat Petugas di Wilayah Rawan Konflik - Image
Nasional

Mabes Polri Pastikan Bakal Terus Perkuat Petugas di Wilayah Rawan Konflik

Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.35 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore