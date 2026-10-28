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Penulis: Muhammad Ridwan
Rabu, 28 Oktober 2026 | 22.45 WIB

Teriakan Revolusi, Mahasiswa Paksa Terobos Barikade Polisi untuk Bisa ke Bundaran HI 

Ratusan massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa mencoba untuk menerobos barikade aparat kepolisian, dalam aksi unjuk rasa pada Rabu (8/10). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com).

JawaPos.com - Ratusan massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa mencoba untuk menerobos barikade aparat kepolisian, dalam aksi unjuk rasa pada Rabu (8/10). Massa aksi terlihat bersitegang dengan aparat kepolisian yang melakukan penjagaan.

Pantauan JawaPos.com, massa meneriakan yel-yel revolusi sebagai bentuk perlawanan dalam aksinya, sambil mencoba menerobos barikade aparat kepolisian untuk bisa sampai ke Bundaran Hotel Indonesia. Sebab, kini mereka tertahan di depan Gedung UOB, Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

Namun, pihak kepolisian juga tampak tak goyah dan tak membiarkan massa maju lebih lanjut ke arah Bundaran HI.

Dalam aksi ini, massa membawa lima tuntutan. Pertama, menetapkan status bencana nasional atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla), adili korporasi yang bertanggung jawab, dan tuntaskan integrasi tata kelola lahan.

Kedua, wujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan hentikan pemborosan untuk kepentingan politik berkedok program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Ketiga, turunkan biaya pendidikan, berikan akses layanan dasar yang merata, dan sediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.

Keempat, stop penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan dan berantas KKN.

Kelima, kembalikan kebebasan bersuara, adili pelanggar HAM dan hentikan militerisasi ruang sipil.

Editor: Kuswandi
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