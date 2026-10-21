Siapkan Program Bantuan Pangan dan Subsidi Upah, Pemerintah Alokasikan Dana Rp31,8 Triliun 

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp31,8 triliun untuk mendukung sejumlah program hingga akhir 2026, sepeti bantuan pangan, bantuan subsidi upah, hingga diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Airlangga menyampaikan program-program tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.

"Tadi kami sampaikan, plus program-program yang akan dilaksanakan, satu yang terkait dengan pembukaan rekening koran, yang kedua terkait dengan bantuan pangan yang 10 kilo untuk 3 bulan, yang ketiga bantuan subsidi upah," ujar Airlangga usai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bantuan pangan yang disiapkan berupa beras sebanyak 10 kilogram selama tiga bulan. Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan penyaluran bantuan subsidi upah kepada kelompok pekerja yang memenuhi kriteria.

Pemerintah turut menyiapkan berbagai program diskon untuk periode Natal dan Tahun Baru, guna mendukung aktivitas ekonomi dan meringankan pengeluaran masyarakat selama masa liburan.

"Diskon Natal Tahun baru juga seluruhnya sudah disiapkan. Dananya sekitar Rp31,8 triliun," katanya.

Dalam sidang kabinet paripurna, ia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi makroekonomi Indonesia masih relatif kuat, dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta sejumlah indikator lainnya yang dinilai mendukung pelaksanaan program pemerintah.