Buat Penasaran,JYP Rilis Video dan Kenalkan Boy Group Baru oftheblue

JawaPos.com – Belakangan ini musik Korea digemari, salah satu agensi terbesar, JYP Entertainment, membuat penasaran dengan boygrup baru yang mereka rilis.

Dikutip dari Soompi, Rabu (11/11), mereka telah memberikan bocoran perdana mengenai boy group baru yang sudah dinantikan, oftheblue

Tepatnya pada tanggal 11 November tepat tengah malam KST, JYP Entertainment merilis sebuah video penampilan misterius (blind performance video).

Mereka berharap, penggemar K-Pop akan mengetahui lebih banyak informasitentang grup baru, oftheblue.

Menjelang debut resmi grup pada tahun 2027, oftheblue akan merilis singel pra-debut berjudul Human Balloon (terjemahan harfiah) pada tanggal 11 November pukul 18.00 KST.

Di awal video yang dibagikan, terlihat anggota, seperti locat dari atas gedung tinggi, yang membuat penasaran penggemar.

JYP Entertainment Corporation merupakan label rekaman multinasional asal Korea Selatan yang didirikan pada tahun 1997 oleh J.Y. Park.

Telah dikenal, perusahaan ini bergerak sebagai label rekaman, agensi bakat, perusahaan produksi musik, manajemen acara.

Mereka juga sebagai penyelenggara konser, serta penerbit musik, dan merupakan salah satu perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan.