JYP Entertainment Rilis Teaser Abstrak Grup Baru oftheblue, Bikin Penasaran!

oftheblue (x A@soompi)
JawaPos.com - JYP Entertainment menarik perhatian penggemar K-pop dengan memperkenalkan boy group baru bernama oftheblue. Pada 6 November 2026, agensi tersebut merilis teaser abstrak yang menampilkan logo grup dengan berbagai latar visual.
Video singkat itu hadir dengan pesan “Everything good comes out of the blue” yang sekaligus memberikan petunjuk mengenai makna di balik nama grup tersebut.
Teaser terbaru ini menjadi bagian dari rangkaian promosi misterius yang dimulai sehari sebelumnya. Mengutip laporan Allkpop, akun media sosial resmi oftheblue sebelumnya telah mengunggah slogan “Music Begins Everywhere” sekaligus memperkenalkan situs khusus untuk proyek tersebut.
Meski belum banyak informasi yang dibagikan, pendekatan promosi ini sukses memancing rasa penasaran penggemar terhadap identitas dan arah musik grup baru JYP itu.
Situs resmi oftheblue juga menghadirkan dua gambar teaser serta cuplikan instrumental yang dapat didengarkan pengunjung.
Musik yang diperkenalkan memiliki nuansa alternative rock, memberikan gambaran awal mengenai warna musikal yang mungkin diusung grup tersebut. Namun, JYP Entertainment belum mengungkap judul lagu, profil anggota, maupun konsep debut secara lengkap.
Salah satu hal yang menarik perhatian adalah petunjuk mengenai jumlah anggota. Materi visual yang diperkenalkan melalui situs resmi memperlihatkan empat sosok dari belakang.
Meski demikian, wajah dan identitas masing-masing anggota masih disembunyikan. Informasi tersebut membuat penggemar semakin aktif berspekulasi mengenai siapa saja yang akan mengisi formasi boy group baru ini.
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Jawa Pos
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