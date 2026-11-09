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Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 10 November 2026 | 03.50 WIB

CNBLUE Remake Lagu Legendaris Yoon Sang, Single Running Dirilis 9 November

CNBLUE (x @npomvtt) - Image

CNBLUE (x @npomvtt)

JawaPos.com - CNBLUE hadirkan karya musik terbaru melalui single spesial berjudul Running. Kali ini, Jung Yong Hwa, Kang Min Hyuk, dan Lee Jung Shin akan membawakan ulang lagu populer milik penyanyi sekaligus komposer Yoon Sang dengan sentuhan khas musik band mereka.

Rilisan tersebut membawa pesan positif tentang keberanian untuk terus melangkah meskipun perjalanan menuju impian tidak selalu mudah.

Mengutip laporan allkpop, FNC Entertainment mengumumkan perilisan single tersebut dengan memperlihatkan poster teaser melalui akun media sosial resmi CNBLUE.

Poster itu menampilkan lintasan lari bernuansa biru yang menjadi gambaran visual dari judul lagu. Versi baru Running akan mempertahankan pesan utama karya aslinya, tetapi disajikan dengan energi dan intensitas yang lebih kuat melalui karakter musik CNBLUE.

Lagu Running sendiri merupakan karya Yoon Sang yang dikenal membawa pesan tentang semangat dan ketekunan dalam mengejar tujuan.

Melalui interpretasi baru ini, CNBLUE ingin memberikan kehangatan, keberanian, serta dukungan kepada pendengar yang sedang berjuang meraih impian masing-masing.

Mereka berharap lagu tersebut dapat menjadi pengingat agar seseorang tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan.

Perilisan single ini juga memiliki hubungan khusus dengan konser tunggal CNBLUE mendatang. Band tersebut dijadwalkan menggelar konser bertajuk 2027 CNBLUE LIVE 'EBA TTWI CON KEEP DREAMIN', KEEP RUNNIN'' di KSPO DOME, Seoul, pada 20 dan 21 Februari 2027.

Pesan dalam lagu Running mencerminkan perjalanan panjang CNBLUE yang terus berusaha mencapai panggung impian mereka.

Editor: Novia Tri Astuti
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