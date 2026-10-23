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Leni Setya Wati
Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.04 WIB

CNBLUE Rilis Album Jepang ke-8 “FULL CIRCLE”, Jung Yong Hwa Tulis Lagu Utama “360°”

cnblue (x @allkpop) - Image

cnblue (x @allkpop)

JawaPos.com - CNBLUE rilis album studio Jepang kedelapan mereka, FULL CIRCLE. Album yang berisi 10 lagu tersebut menandai kembalinya grup ke pasar musik Jepang dengan koleksi musik baru setelah tiga tahun.

Melalui rilisan ini, Jung Yong Hwa, Kang Min Hyuk, dan Lee Jung Shin mengajak pendengar melihat kembali perjalanan karier mereka sekaligus menyambut babak baru bersama penggemar.

Menurut laporan allkpop, album FULL CIRCLE menghadirkan lagu utama berjudul “360°” yang ditulis oleh Jung Yong Hwa.

Lagu tersebut merefleksikan perjalanan CNBLUE selama bertahun-tahun, termasuk berbagai pengalaman, pertemuan, perpisahan, kebahagiaan, dan penyesalan.

Pesan utamanya menekankan bahwa kembali ke titik awal setelah menyelesaikan satu putaran bukan berarti berakhir, melainkan menjadi kesempatan untuk memulai perjalanan baru.

Video musik “360°” menampilkan ketiga anggota tampil energik di tengah instalasi berbentuk lingkaran.

Suasana visual yang dinamis berpadu dengan vokal Jung Yong Hwa yang kuat dan penuh emosi, riff gitar yang tajam, permainan drum Kang Min Hyuk, serta bass Lee Jung Shin yang kokoh.

Perpaduan tersebut mempertegas karakter musik rock CNBLUE yang tetap mengandalkan kekuatan instrumen dan penampilan langsung.

Selain “360°”, album ini memuat lagu-lagu baru seperti “DEVIL”, “Ender”, “Pebbles”, dan “Swim Across The Sea”.

Koleksinya juga mencakup lagu yang telah dirilis sebelumnya, yakni “Jinsei Sanka”, “Countdown”, “Shintouya”, dan “Slow Motion”, serta versi bahasa Jepang dari “A Sleepless Night”, lagu utama mini album Korea ke-10 mereka, X.

Editor: Hanny Suwindari
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