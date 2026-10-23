CNBLUE Rilis Album Jepang ke-8 “FULL CIRCLE”, Jung Yong Hwa Tulis Lagu Utama “360°”

cnblue (x @allkpop)
JawaPos.com - CNBLUE rilis album studio Jepang kedelapan mereka, FULL CIRCLE. Album yang berisi 10 lagu tersebut menandai kembalinya grup ke pasar musik Jepang dengan koleksi musik baru setelah tiga tahun.
Melalui rilisan ini, Jung Yong Hwa, Kang Min Hyuk, dan Lee Jung Shin mengajak pendengar melihat kembali perjalanan karier mereka sekaligus menyambut babak baru bersama penggemar.
Menurut laporan allkpop, album FULL CIRCLE menghadirkan lagu utama berjudul “360°” yang ditulis oleh Jung Yong Hwa.
Lagu tersebut merefleksikan perjalanan CNBLUE selama bertahun-tahun, termasuk berbagai pengalaman, pertemuan, perpisahan, kebahagiaan, dan penyesalan.
Pesan utamanya menekankan bahwa kembali ke titik awal setelah menyelesaikan satu putaran bukan berarti berakhir, melainkan menjadi kesempatan untuk memulai perjalanan baru.
Video musik “360°” menampilkan ketiga anggota tampil energik di tengah instalasi berbentuk lingkaran.
Suasana visual yang dinamis berpadu dengan vokal Jung Yong Hwa yang kuat dan penuh emosi, riff gitar yang tajam, permainan drum Kang Min Hyuk, serta bass Lee Jung Shin yang kokoh.
Perpaduan tersebut mempertegas karakter musik rock CNBLUE yang tetap mengandalkan kekuatan instrumen dan penampilan langsung.
Selain “360°”, album ini memuat lagu-lagu baru seperti “DEVIL”, “Ender”, “Pebbles”, dan “Swim Across The Sea”.
Koleksinya juga mencakup lagu yang telah dirilis sebelumnya, yakni “Jinsei Sanka”, “Countdown”, “Shintouya”, dan “Slow Motion”, serta versi bahasa Jepang dari “A Sleepless Night”, lagu utama mini album Korea ke-10 mereka, X.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022