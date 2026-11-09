Focker-in-Law dan Hexed Bersaing di Box Office, Siapa yang Unggul?

Focker In Law dan Hexed (deadline)
JawaPos.com - Persaingan box office Hollywood menjelang Thanksgiving 2026 diperkirakan berlangsung menarik dengan hadirnya dua film baru, yakni komedi Focker-in-Law dan animasi Disney Hexed.
Keduanya tayang pada 25 November 2026 dan diprediksi mampu menarik perhatian penonton selama libur panjang di Amerika Serikat. Salah satu hal yang membuat persaingan ini menarik adalah kehadiran Ariana Grande dalam Focker-in-Law serta deretan pengisi suara ternama dalam Hexed.
Mengutip laporan Deadline, proyeksi awal menunjukkan bahwa Focker-in-Law berpotensi memperoleh pendapatan pembukaan sebesar 40 juta hingga 50 juta dolar AS selama lima hari pertama.
Film garapan John Hamburg ini mempertemukan kembali Ben Stiller dan Robert De Niro dalam waralaba komedi Meet the Parents. Ariana Grande turut bergabung sebagai Olivia Jones, perempuan yang menjalin hubungan dengan Henry Focker, putra Greg dan Pam Focker.
Hexed dari Walt Disney Animation Studios juga diperkirakan meraih pendapatan sekitar 40 juta hingga 50 juta dolar AS dalam periode lima hari yang sama.
Film animasi fantasi ini mengikuti kisah seorang remaja yang menemukan bahwa keunikan dirinya ternyata berkaitan dengan kemampuan sihir. Hailee Steinfeld mengisi suara karakter utama, sedangkan Jodie Foster turut bergabung sebagai pengisi suara Queen Celeste.
Meski memiliki target penonton berbeda, kedua film tersebut akan menghadapi persaingan dari The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Film yang dirilis lebih awal pada 20 November 2026 itu diperkirakan masih mampu menarik banyak penonton pada pekan keduanya.
Antusiasme terhadap penjualan tiket awalnya bahkan disebut cukup tinggi, sehingga berpotensi membuat persaingan box office Thanksgiving semakin ketat.
Bagi Ariana Grande, Focker-in-Law menjadi salah satu proyek layar lebar yang menarik perhatian setelah kesuksesan Wicked. Film ini juga menjadi kelanjutan waralaba komedi yang sebelumnya dibintangi Ben Stiller dan Robert De Niro.
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Jawa Pos
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