RESCENE Jadi Girl Group Korea Pertama yang Lagunya Diputar di Akhir Kredit Film Disney

RESCENE. (Allkpop)
JawaPos.com - Girl group Korea Selatan, RESCENE, mencetak pencapaian baru di industri musik internasional. Mereka menjadi girl group Korea pertama yang lagunya diputar pada bagian akhir kredit film animasi Disney melalui lagu berjudul "With" dalam film terbaru Disney, Hexed, sebagaimana dilansir dari Allkpop.
Kabar tersebut diumumkan Disney pada 4 November 2026. RESCENE dipercaya menjadi artis kolaborasi spesial untuk film yang di Korea Selatan dirilis dengan judul Hex: Witch Kingdom.
Lagu "With" yang menjadi lagu utama dalam mini album keempat RESCENE bertajuk PULSE akan mengiringi bagian penutup film tersebut. Lagu ini akan digunakan dalam dua versi penayangan di Korea Selatan, yakni versi dengan subtitle dan versi dubbing.
Pencapaian tersebut menjadi langkah penting bagi RESCENE, mengingat musik mereka kini mendapat tempat dalam salah satu produksi animasi Disney. Kolaborasi ini sekaligus membuka kesempatan bagi grup tersebut untuk menjangkau pendengar yang lebih luas, termasuk penonton film animasi dari berbagai kalangan.
Sebelum mengumumkan nama RESCENE, Disney sempat memberikan petunjuk melalui sebuah video siluet bertajuk "Guess Who?" yang diunggah di kanal YouTube resminya.
Teka-teki tersebut akhirnya terjawab pada 4 November. Disney Korea merilis video terbaru yang memperlihatkan kelima anggota RESCENE, yakni Woni, Liv, Minami, May, dan Zena, tampil dengan karakter yang terinspirasi dari Billy, penyihir muda dalam film Hexed.
Tak hanya menghadirkan lagu sebagai penutup film, Disney juga menyiapkan video musik khusus "With" dalam versi spesial Hexed. Video tersebut akan menjadi bagian lain dari kolaborasi RESCENE dengan film animasi tersebut.
Secara musikal, "With" mengangkat cerita tentang sebuah lagu yang diberikan kepada seseorang dan pada akhirnya mampu membangkitkan kembali semangat orang yang menciptakannya.
Lagu tersebut merupakan bagian dari mini album keempat RESCENE, PULSE, yang dirilis pada 3 November 2026. Kehadirannya menjadi semakin menarik karena perilisan album dan pengumuman kolaborasi dengan Disney berlangsung dalam waktu berdekatan.
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