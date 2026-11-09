7 Drama Korea dengan Chemistry Romantis yang Bikin Penonton Susah Berpaling

JawaPos.com - Drama Korea tidak hanya menarik karena jalan cerita, tetapi juga kemampuan para pemain membangun chemistry yang membuat penonton ikut terbawa perasaan.

Tatapan penuh makna, sentuhan sederhana, hingga tarik-ulur hubungan sering menjadi alasan sebuah kisah cinta sulit dilupakan.

Dikutip dari Soompi, ada tujuh rekomendasi drama Korea dengan chemistry romantis yang mencuri perhatian. Berikut daftarnya untuk menemani waktu luang para pencinta drakor.

1. Take Charge of My Heart

Dibintangi Kim Young Kwang dan Chae Soo Bin, drama ini menawarkan konsep romansa yang tidak biasa.

Baek Ho Rang merupakan pewaris konglomerat yang menggunakan jantung buatan, sementara Na Bo Bae adalah penulis drama yang memperoleh kekuatan listrik setelah tersambar petir.

Bo Bae tidak bisa menyentuh orang lain tanpa memberikan kejutan listrik, tetapi tubuh Ho Rang justru kebal terhadap kemampuannya dan bahkan bisa mendapatkan energi tambahan dari listrik tersebut.

Hubungan keduanya semakin dekat setelah membuat kesepakatan khusus. Situasi unik ini menghadirkan banyak momen lucu sekaligus romantis.

2. Make Me Tingle