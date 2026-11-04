7 Pasangan Drama Korea yang Selalu Menemukan Jalan untuk Kembali Bersama

JawaPos.com - Drama Korea punya cara istimewa untuk membuat penonton percaya bahwa cinta dan takdir saling berkaitan.

Ada pasangan yang dipertemukan sejak kecil, kembali menemukan satu sama lain setelah bertahun-tahun, hingga rela menembus batas waktu demi mempertahankan cinta.

Meski menghadapi berbagai rintangan, hubungan mereka seolah memiliki ikatan yang tak mudah diputuskan. Dilansir Soompi, tujuh pasangan K-drama yang kisah cintanya terasa seperti sudah digariskan oleh takdir.

1. Ri Jung Hyuk dan Yoon Se Ri – Crash Landing on You Pertemuan Ri Jung Hyuk dan Yoon Se Ri bermula dari kecelakaan paragliding yang membuat Se Ri tersesat di Korea Utara.

Jung Hyuk, seorang tentara Korea Utara, kemudian berusaha melindunginya dan membantunya kembali ke Korea Selatan.

Berasal dari dua negara yang terpisah oleh konflik, keduanya justru menemukan cinta yang semakin kuat. Perjalanan mereka membuktikan bahwa jarak, perbedaan, dan bahaya tidak selalu mampu memisahkan dua hati yang saling memilih.

2. Kim Shin dan Ji Eun Tak – Guardian: The Lonely and Great God Kim Shin, seorang goblin yang hidup selama ratusan tahun, memiliki takdir yang terhubung dengan Ji Eun Tak, pengantin goblin yang dapat melihat makhluk supernatural.

Hubungan mereka sejak awal dipenuhi misteri dan konsekuensi takdir yang rumit. Meski cinta membawa kebahagiaan, keduanya juga harus menghadapi pilihan menyakitkan yang mengancam kebersamaan mereka.

Kisah Kim Shin dan Eun Tak menjadi salah satu romansa fantasi paling emosional dalam drama Korea.