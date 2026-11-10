Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Penulis: Aulia Ramadhani
Selasa, 10 November 2026 | 07.50 WIB

Umumkan Tanggal dan Teaser untuk Comeback 'Unspecial', Taeyeon Girls' Generation Kejutkan Penggemar

Taeyeon Girls' Generation (Soompi) - Image

Taeyeon Girls' Generation (Soompi)

JawaPos.com - Taeyeon dari Girls' Generation kini siap menggemparkan dunia musik Korea dengan comeback terbarunya

Dilansir dari Soompi, Selasa (10/11), Taeyeon telah mengumumkan tanggal pasti tentang comeback-nya dalam waktu dekat.

Dengan antusias, Taeyeon akan kembali dengan album penuh keempatnya, Unspecial, pada 30 November pukul 18.00 KST.

Adapun pemilik nama Kim Tae-yeon ini diketahui lahir 9 Maret 1989 yang merupakan penyanyi asal Korea Selatan. Ia memulai debutnya sebagai anggota girl grup Girls' Generation pada bulan Agustus 2007.

Grup ini akhirnya menjadi salah satu artis terlaris di Korea Selatan dan paling populer di seluruh belahan dunia.

Dia telah berpartisipasi dalam proyek SM Entertainment lainnya, termasuk Girls' Generation-TTS, SM the Ballad, Girls' Generation-Oh!GG, dan supergrup Got the Beat.

Pada tahun 2015, Taeyeon merilis album mini debutnya (EP) I, yang single titulernya mencapai nomor satu di Gaon Digital Chart Korea Selatan.

Kemudian, pada tahun 2016, ia merilis single nomor satu 'Rain' sebagai bagian dari proyek SM Station, diikuti dengan EP keduanya Why, yang menduduki puncak Gaon Album Chart.

Album studio debut Taeyeon, My Voice, dirilis pada tahun 2017 dan menghasilkan single lima besar '11:11', 'Fine' dan 'Make Me Love You'.

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tuai Perhatian, Tiffany Young Girls' Generation Rilis MV yang Indah untuk Edge of Calm - Image
Music & Movie

Tuai Perhatian, Tiffany Young Girls' Generation Rilis MV yang Indah untuk Edge of Calm

Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.51 WIB

Buat Gebrakan, Unit Baru Girls' Generation, HRS, Merilis Teaser Pertama untuk Single Debut ‘Skibidi’ - Image
Music & Movie

Buat Gebrakan, Unit Baru Girls' Generation, HRS, Merilis Teaser Pertama untuk Single Debut ‘Skibidi’

Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.48 WIB

Siap-siap, Sangwon ALPHA DRIVE ONE dan Taeyeon Girls' Generation Ramaikan Acara Amazing Saturday - Image
Entertainment

Siap-siap, Sangwon ALPHA DRIVE ONE dan Taeyeon Girls' Generation Ramaikan Acara Amazing Saturday

Jumat, 21 Agustus 2026 | 14.31 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore