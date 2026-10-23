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Leni Setya Wati
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.56 WIB

3 Alasan Drama Summer Vacation Jin Young dan Cho Yi Hyun Wajib Masuk Watchlist

summer vocation (x @soompi)

JawaPos.com - Drama terbaru Summer Vacation menghadirkan kisah romansa remaja yang memadukan cinta pertama, pengalaman misterius, dan perubahan tak terduga dalam kehidupan.

Dibintangi Jin Young B1A4 dan Cho Yi Hyun, serial ini mengikuti dua anak muda berusia 18 tahun yang bertemu selama liburan musim panas.

Pertemuan tersebut menjadi awal dari pengalaman yang mengubah cara mereka memandang kehidupan dan masa depan.

1. Kisah cinta remaja dengan sentuhan keajaiban

Menurut laporan Soompi, Summer Vacation mengikuti Kim Ha Yeon, siswi SMA yang diperankan Cho Yi Hyun.

Ia merasa tidak puas dengan kehidupannya dan mendambakan perubahan besar, seolah ingin menjadi tokoh utama dalam kisahnya sendiri.

Saat menemani sang ayah melakukan perjalanan bisnis ke Desa Upo, Ha Yeon bertemu Jo Yu Gyeom, karakter yang diperankan Jin Young.

Pertemuan mereka membawa pengalaman misterius yang membuat liburan musim panas itu terasa berbeda dari biasanya.

2. Karakter utama dengan kehidupan yang bertolak belakang

Jo Yu Gyeom merupakan putra pemilik tanah di Desa Upo sekaligus cucu tertua dari keluarga terpandang yang masih memegang teguh tradisi.

Meski memiliki penampilan menarik dan kemampuan berenang yang luar biasa, ia menjalani kehidupan monoton di bawah aturan keluarga yang ketat. Sementara itu, Ha Yeon adalah gadis biasa yang memimpikan kehidupan lebih menarik.

Kehadiran Ha Yeon perlahan mengusik rutinitas Yu Gyeom, sedangkan pertemuan mereka menjadi kesempatan bagi keduanya untuk menemukan perubahan yang selama ini mereka cari.

3. Chemistry Jin Young dan Cho Yi Hyun serta nuansa musim panas yang nostalgis

Daya tarik lainnya terletak pada perpaduan karakter Jin Young dan Cho Yi Hyun serta suasana musim panas yang hangat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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