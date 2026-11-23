JawaPos.com – Aktor Korea tampan Ahn Hyo Seop dan Chang Ryul akan membentuk tim yang sempurna di episode mendatang drama Final Table.

Dikutip dari Soompi, Senin (23/11), drama ini menghadirkan cerita para koki Korea berbakat dari seluruh dunia yang berkumpul untuk berkompetisi dalam The Table: K-Chef 2026.

Terlihat kacau, di putaran 3 ternyata terjadi pemadaman listrik dan kondisi Kang Han (Ahn Hyo Seop) yang tiba-tiba jatuh pingsan.

Kemudian atas permintaan Kang Han, Choi Song Yi (Hong Hwa Yeon) turun tangan untuk menggantikannya.

Ternyata hal itu susah diselesaikan, karena memasak di dapur yang gelap gulita menjadi tantangan yang sangat berat.

Kini Kang Han akan kembali ke dapur tepat pada waktunya setelah pulih, ia dan rivalnya, koki Cha Woo Jin (Chang Ryul), akan bekerja sama untuk mengatasi krisis di episode mendatang.

Akhirnya kedua koki ini akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka hingga batas maksimal dan menemukan cara baru untuk memanfaatkan sisa waktu yang sangat terbatas.

Kemudian Kang Han dan Cha Woo Jin yang bekerja sebagai satu tim, bukan lagi sebagai rival, keduanya mencerminkan rasa kebersamaan

Hal ini pun meningkatkan antusiasme penonton terhadap hubungan yang terjalin di antara dua koki berbakat ini.

Perjuangan koki tersebut di pintu kemenangan di putaran ke-3 pun membuat penasaran di antara penggemar.