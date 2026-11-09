Bikin Penasaran, Ahn Hyo Seop dan Hong Hwa Yeon Melakukan Perjalanan Rahasia dalam Final Table

Ahn Hyo Seop dan Hong Hwa Yeon (Soompi)
JawaPos.com - Makin seru untuk disaksikan, drama Korea JTBC Final Table telah membagikan cuplikan Ahn Hyo Seop dan Hong Hwa Yeon
Dikutip dari Soompi, Senin (9/11), sebelumnya di Final Table, Kang Han (Ahn Hyo Seop) dan anggota Tim Famiglia lainnya berhasil memenangkan Putaran 1 The Table: K-Chef 2026
Drama ini menyoroti para koki Korea berbakat dari seluruh dunia yang berkumpul untuk bersaing dalam The Table: K-Chef 2026, sebuah kompetisi memasak
Terlihat dari potongan gambar yang baru dirilis untuk episode mendatang, Kang Han dan Choi Song Yi (Hong Hwa Yeon) pergi mencari bahan-bahan khusus untuk Putaran 2 kompetisi memasak.
Tanpa memberi tahu anggota tim lainnya, Kang Han dan Choi Song Yi menuju sebuah pondok terpencil di pegunungan.
Akhirnya, mereka menemukan senjata rahasia yang tidak bisa ditemukan di kota, yang membuat keduanya tersenyum lebar.
Makin penasaran, mereka mengambil sebuah guci tanah liat besar dan kantong plastik hitam misterius, hingga saling bertukar pandang penuh arti
Untuk mengetahui bahan apa saja yang telah disiapkan oleh Kang Han dan Choi Song Yi, saksikan episode terbaru Final Table yang akan tayang pada 7 November pukul 22.40 KST
Ahn Hyo Seop telah membuktikan kehebatan aktingnya dalam Omniscient Reader: The Prophecy, yang mencuri perhatian.
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