JawaPos.com-Menghadapi seseorang dengan ego tinggi menjadi suatu tantangan yang menguras energi.

Namun, melansir informasi dari laman aconsciousrethin yang dikutip pada (23/11) orang yang berperilaku demikian biasanya melakukannya karena mereka merasa insecure.

Mereka perlu membuktikan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain karena sebenarnya memiliki perasaan yang rapuh.

Seseorang dengan ego tinggi, merasa harus terus-menerus membuktikan keunggulannya karena belum mampu menerima dan mencintai diri sendiri.

Jika anda merasa kewalahan atau tidak nyaman saat berhadapan dengan orang yang memiliki ego tinggi, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk menghadapi perilaku mereka tanpa harus mengorbankan ketenangan diri sendiri.

Tetap tenang

Saat berhadapan dengan seseorang yang menyebalkan,usahakan untuk tetap tenang tanpa terpancing emosi.

Membalas kemarahan dengan kemarahan justru berpotensi memperburuk keadaan. Orang tersebut bahkan bisa membalikkan situasi dengan menggambarkan anda sebagai pihak yang kasar.

Membalas ego dengan ego hanya akan membuat kedua belah pihak semakin sulit menemukan jalan keluar.

Jangan berusaha memenangkan debat

Seseorang dengan ego terlalu tinggi terkadang sulit menerima pendapat berbeda, bahkan disaat terdapat bukti yang menunjukkan bahwa dirinya salah.

Mereka lebih memilih untuk mempertahankan pendapat daripada mengakui kesalahan ataupun mempertimbangkan sudut pandang orang lain.

Pada situasi demikian, penting untuk mengetahui kapan sebuah perdebatan masih layak untuk dilanjutkan dan kapan sebaiknya dihentikan.

Tetapkan boundaries

Boundaries merupakan hal yang penting, terutama disaat anda berhadapan dengan seseorang yang sulit menghargai orang lain.

Anda tidak perlu terus menerus memberikan pejelasan panjang, hanya untuk membenarkan keputusan tersebut.

Jika seseorang benar-benar ingin memahami batasan anda, mereka akan berusaha menghargainya.

Jangan terus memenuhi kebutuhan

Seseorang dengan ego tinggi terkadang memiliki kebutuhan besar untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang lain.

Akibatnya, saat anda terus terpancing dan memberikan reaksi emosional, mereka justru mendapatkan perhatian yang diinginkan.

Cobalah untuk tidak memberikan respons berlebihan terhadap perilaku yang sengaja memancing emosi. Jawab seperlunya dan hindari untuk memperpanjang interaksi yang tidak produktif.

Berpegang pada fakta

Jangan terpancing saat seseorang mulai menunjukkan kemarahan atau melontarkan serangan pribadi.

Serangan pribadi sering menjadi tanda bahwa seseorang tidak memiliki argumen yang kuat atau tidak mampu menerima kenyataan bahwa dirinya salah.

Sementara itu, seseorang yang memiliki pendapat kuat biasanya akan tetap berpegang pada fakta dan fokus membahas persoalan utama.

Tegur perilaku yang tidak sopan

Anda tidak perlu melontarkan hinaan atau bersikap konfrontatif untuk menyampaikan ketidaknyamanan tersebut.

Hadapilah situasi dengan tenang dan kepala dingin agar orang lain tidak memiliki kesempatan untuk memutar balikkan keadaan dan menjadikan anda sebagai pihak yang bersalah.

Jangan mudah menganggap sebagai serangan pribadi

Jangan terlalu memasukkan perilaku buruk seseorang ke dalam hati karena sikap mereka belum tentu berkaitan dengan anda.

Luka psikologis dan emosional dapat berasal dari berbagai pengalaman, seperti trauma, kekerasan, sampai pengabaian yang pernah dialami.

Ketahui kapan harus pergi

Biarkan mereka mempertahankan keyakinannya sendiri, lalu pilih untuk meninggalkan situasi tersebut.

Pada akhirnya, ketenangan pikiran dan kesehatan mental anda akan lebih terjaga saat tidak terus-terusan terlibat ke dalam konflik yang tidak menghasilkan apapun.

Berhenti mencari pengakuan

Ego yang terlalu tinggi sering berasal dari harga diri dan penghargaan diri yang rendah.

Perilaku tersebut dapat membentuk kompensasi berlebihan atas sesuatu yang sebenarnya belum mereka miliki dalam dirinya.

Anda tidak perlu menggantungkan penilaian terhadap diri sendiri kepada seseorang yang memiliki ego berlebihan.