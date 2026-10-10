8 Alasan Mengapa "Ego yang Tenang" Dapat Membawa Kebahagiaan Abadi bagi Kamu Menurut Psikologi

seseorang yang ketenangannya membawa kebahagiaan / foto: Magnific/farknot

JawaPos.com - Di dunia yang semakin ramai, banyak orang menghabiskan hidupnya untuk membuktikan sesuatu.

Membuktikan bahwa dirinya sukses.

Membuktikan bahwa dirinya pintar.

Membuktikan bahwa dirinya lebih baik.

Membuktikan bahwa dirinya layak dicintai.

Bahkan terkadang, membuktikan kepada orang-orang yang sebenarnya sudah tidak terlalu peduli.



Tanpa disadari, hidup bisa berubah menjadi perlombaan yang tidak pernah selesai.



Hari ini mendapatkan pujian, besok membutuhkan pujian yang lebih besar. Hari ini berhasil mengalahkan seseorang, besok muncul orang lain yang harus dikalahkan. Hari ini merasa cukup, tetapi setelah melihat pencapaian orang lain di media sosial, rasa cukup itu tiba-tiba menghilang.



Inilah salah satu paradoks kehidupan modern: semakin keras seseorang berusaha membuktikan nilai dirinya, semakin mudah kebahagiaannya bergantung pada penilaian orang lain.



Namun ada keadaan psikologis yang jauh lebih damai: ego yang tenang.



Ego yang tenang bukan berarti tidak memiliki ambisi. Bukan berarti menjadi pasif, tidak peduli, atau membiarkan orang lain memperlakukan kita sesuka hati.



Sebaliknya, ego yang tenang berarti seseorang mengetahui nilai dirinya tanpa harus terus-menerus mengumumkannya kepada dunia.



Ia bisa menang tanpa merendahkan orang lain.

Ia bisa kalah tanpa merasa dirinya tidak berharga.

Ia bisa menerima kritik tanpa langsung merasa diserang.

Ia bisa mengatakan "tidak" tanpa merasa bersalah berlebihan.

Dan yang paling penting, ia tidak membutuhkan dunia untuk terus-menerus meyakinkannya bahwa dirinya cukup.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (10/10), dalam psikologi, gagasan ini berhubungan dengan berbagai konsep seperti self-esteem yang sehat, self-compassion, regulasi emosi, motivasi intrinsik, psychological flexibility, dan kemampuan membangun hubungan yang aman.



Lalu, mengapa ego yang tenang dapat membuat seseorang jauh lebih bahagia?



Berikut delapan alasannya.



1. Ego yang Tenang Membuat Kebahagiaan Tidak Bergantung pada Validasi Orang Lain



Salah satu sumber kelelahan psikologis yang paling besar adalah kebutuhan untuk mendapatkan validasi.



Kita ingin disukai.

Kita ingin dianggap pintar.

Kita ingin terlihat sukses.

Kita ingin orang lain mengakui perjuangan kita.



Keinginan tersebut sebenarnya manusiawi. Manusia memang makhluk sosial yang membutuhkan penerimaan dan hubungan dengan orang lain.



Masalah muncul ketika harga diri sepenuhnya diserahkan kepada penilaian eksternal.



Jika orang memuji kita, kita merasa berharga.



Jika orang mengkritik kita, kita merasa gagal.



Jika unggahan kita mendapatkan banyak respons, kita senang.



Jika tidak ada yang memperhatikan, kita merasa tidak penting.



Akibatnya, emosi menjadi seperti pendulum yang bergerak mengikuti pendapat orang lain.



Ego yang tenang bekerja dengan cara berbeda.



Ia mengatakan:



"Aku senang jika dihargai, tetapi aku tidak membutuhkan penghargaan itu untuk mengetahui bahwa diriku berharga."



Ini merupakan perbedaan yang sangat besar.



Dalam psikologi, seseorang dengan self-esteem yang lebih stabil cenderung tidak sepenuhnya menggantungkan nilai dirinya pada keberhasilan, status, atau evaluasi sosial tertentu.



Ia tetap bisa menikmati pujian, tetapi tidak kecanduan pujian.



Ia tetap bisa merasa sedih ketika ditolak, tetapi penolakan tidak otomatis diterjemahkan menjadi:



"Aku tidak layak dicintai."



Sebaliknya:



"Orang ini tidak memilihku. Itu menyakitkan, tetapi itu tidak menentukan seluruh nilai diriku."



Inilah bentuk kebebasan psikologis.



Ketika kamu tidak lagi membutuhkan semua orang untuk menyukaimu, hidup menjadi jauh lebih ringan.



Kamu bisa mulai melakukan sesuatu karena memang penting bagimu, bukan hanya karena ingin terlihat hebat.



Dan semakin sedikit kebahagiaanmu bergantung pada tepuk tangan orang lain, semakin stabil pula kebahagiaan tersebut.



2. Ego yang Tenang Membantumu Berhenti Membandingkan Diri Secara Berlebihan



Manusia memiliki kecenderungan alami untuk membandingkan dirinya dengan orang lain.



Kita melihat kehidupan seseorang dan secara tidak sadar bertanya:



"Apakah aku sudah cukup sukses dibandingkan dia?"



Masalahnya, dunia modern menyediakan bahan perbandingan dalam jumlah yang hampir tidak terbatas.



Media sosial memperlihatkan pencapaian orang lain setiap hari.



Seseorang membeli rumah.



Orang lain menikah.



Ada yang mendapatkan pekerjaan impian.



Teman lama membuka bisnis.



Orang yang dulu kita anggap biasa saja ternyata sekarang jauh lebih sukses.



Jika ego kita membutuhkan posisi yang lebih tinggi dibandingkan orang lain, maka hidup akan menjadi perlombaan tanpa garis akhir.



Sebab selalu akan ada seseorang yang lebih kaya.



Lebih pintar.



Lebih menarik.



Lebih terkenal.



Lebih sukses.



Lebih muda.



Atau lebih beruntung.



Ego yang tenang mengubah pertanyaan.



Bukan lagi:



"Apakah aku lebih baik daripada mereka?"



Tetapi:



"Apakah aku sedang menjadi versi diriku yang lebih baik?"



Perubahan pertanyaan ini sangat penting.



Kamu tidak lagi menjadikan kehidupan orang lain sebagai alat ukur utama kehidupanmu sendiri.



Kamu bisa melihat keberhasilan orang lain dan berkata:



"Bagus untuk dia."



Tanpa harus menambahkan:



"Berarti aku gagal."



Ini bukan berarti kamu kehilangan ambisi.



Justru ambisimu menjadi lebih sehat.



Kamu mengejar sesuatu karena memang menginginkannya, bukan karena takut terlihat kalah.



Kamu berolahraga bukan semata-mata agar lebih menarik daripada orang lain.



Kamu bekerja keras bukan hanya agar orang lain iri.



Kamu membangun kehidupan yang baik karena kehidupan itu memang bermakna bagimu.



Dalam kondisi seperti ini, pencapaian berubah dari alat untuk membuktikan diri menjadi cara untuk mengekspresikan diri.



Dan perbedaan itu dapat mengubah kualitas hidup secara drastis.



3. Ego yang Tenang Membuatmu Lebih Tahan terhadap Kritik dan Kegagalan



Salah satu tanda ego yang rapuh adalah ketidakmampuan menerima kesalahan.



Ketika seseorang terlalu melekat pada citra dirinya sebagai orang yang selalu benar, kritik terasa seperti ancaman.



Seseorang berkata:



"Menurutku, kamu salah di bagian ini."



Namun otak kita menerjemahkannya menjadi:



"Kamu bodoh."



Seseorang menolak ide kita.



Kita menerjemahkannya menjadi:



"Kamu tidak menghargai aku."



Seseorang mendapatkan posisi yang kita inginkan.



Kita merasa:



"Aku tidak cukup baik."



Di sinilah ego yang tenang memberikan perlindungan psikologis.



Orang dengan ego yang lebih tenang mampu memisahkan:



kesalahan dari identitas.



"Aku melakukan kesalahan" berbeda dengan "Aku adalah orang gagal."



"Aku ditolak" berbeda dengan "Aku tidak layak dicintai."



"Idemu tidak diterima" berbeda dengan "Kamu tidak berharga."



Pemisahan ini sangat penting dalam kesehatan psikologis.



Kegagalan kemudian menjadi informasi, bukan vonis.



Kritik menjadi data, bukan serangan terhadap keberadaan diri.



Kesalahan menjadi kesempatan belajar, bukan bukti bahwa seluruh hidupmu berantakan.



Itulah mengapa orang dengan ego yang lebih tenang sering kali justru lebih mudah berkembang.



Mereka tidak terlalu sibuk mempertahankan citra diri.



Mereka bisa berkata:



"Aku salah."



Dan kalimat sederhana itu sebenarnya merupakan bentuk kekuatan psikologis.



Karena untuk mengakui kesalahan, seseorang harus cukup aman dengan dirinya sendiri.



Orang yang merasa dirinya harus selalu benar akan takut belajar.



Orang yang tidak takut terlihat salah justru memiliki ruang lebih besar untuk berkembang.



4. Ego yang Tenang Membuat Hubungan Menjadi Lebih Sehat



Banyak konflik dalam hubungan sebenarnya bukan berasal dari masalah besar.



Sering kali konflik membesar karena dua ego saling bertabrakan.



"Aku tidak mau minta maaf dulu."



"Dia harus menghubungiku."



"Kalau dia benar-benar sayang, seharusnya dia tahu."



"Aku tidak akan menjelaskan. Biar dia mengerti sendiri."



"Aku harus menang dalam argumen ini."



Semua kalimat tersebut memiliki satu kesamaan:



hubungan berubah menjadi arena untuk mempertahankan ego.



Dalam hubungan yang sehat, tujuan utama bukanlah memenangkan pertengkaran.



Tujuannya adalah memahami masalah dan memperbaiki hubungan.



Ego yang tenang membuat seseorang mampu berkata:



"Aku mungkin punya bagian dalam masalah ini."



Ia bisa meminta maaf tanpa merasa harga dirinya runtuh.



Ia bisa mendengarkan tanpa langsung menyusun pembelaan.



Ia bisa mengakui bahwa pasangannya memiliki sudut pandang yang berbeda.



Ia juga mampu menetapkan batas tanpa harus melakukan penghinaan.



Ini penting karena hubungan yang sehat membutuhkan dua kemampuan yang tampaknya bertentangan:



kerendahan hati dan harga diri.



Kerendahan hati berkata:



"Aku mungkin salah."



Harga diri berkata:



"Tetapi aku tetap layak dihormati."



Keduanya dapat hidup berdampingan.



Dan ketika seseorang memiliki ego yang tenang, ia tidak perlu memilih antara menjadi terlalu keras atau terlalu mengalah.



Ia bisa tegas tanpa menjadi agresif.



Ia bisa lembut tanpa menjadi lemah.



Ia bisa mencintai tanpa kehilangan dirinya sendiri.



Pada akhirnya, hubungan seperti ini memberi salah satu sumber kebahagiaan terbesar dalam kehidupan manusia: rasa aman secara emosional.



5. Ego yang Tenang Membuatmu Lebih Mampu Menikmati Hal-Hal Sederhana



Ada alasan mengapa seseorang bisa memiliki banyak hal tetapi tetap merasa kosong.



Karena memiliki sesuatu tidak selalu sama dengan mampu menikmatinya.



Jika pikiran selalu sibuk mengejar sesuatu yang lebih tinggi, pengalaman saat ini menjadi sekadar batu loncatan.



Sudah mendapatkan pekerjaan yang diinginkan?



Kemudian ingin jabatan lebih tinggi.



Sudah mendapatkan jabatan?



Kemudian ingin gaji lebih besar.



Sudah mendapatkan gaji besar?



Kemudian ingin status sosial yang lebih tinggi.



Sudah mendapatkan semuanya?



Kemudian takut kehilangan.



Siklus tersebut dapat membuat manusia terjebak dalam kondisi:



"Aku akan bahagia nanti."



Nanti setelah kaya.



Nanti setelah menikah.



Nanti setelah sukses.



Nanti setelah memiliki rumah.



Nanti setelah mendapatkan pengakuan.



Masalahnya, "nanti" selalu bergerak menjauh.



Ego yang tenang membantu seseorang menikmati apa yang sudah ada tanpa kehilangan keinginan untuk bertumbuh.



Kamu dapat memiliki ambisi sekaligus merasa cukup.



Kamu bisa menginginkan kehidupan yang lebih baik tanpa membenci kehidupan yang sekarang.



Kamu dapat mengejar masa depan tanpa mengorbankan hari ini.



Dalam psikologi positif, kemampuan menghargai pengalaman positif dan mengenali hal-hal yang bernilai dalam kehidupan berkaitan dengan kesejahteraan psikologis.



Kebahagiaan tidak selalu datang dari pengalaman luar biasa.



Kadang kebahagiaan muncul ketika seseorang benar-benar hadir saat minum kopi.



Saat berbicara dengan orang yang dicintai.



Saat berjalan tanpa tujuan.



Saat mendengarkan musik.



Saat melihat matahari pagi.



Saat pulang ke rumah setelah hari yang panjang.



Masalahnya bukan bahwa kehidupan kita tidak memiliki cukup hal untuk disyukuri.



Terkadang masalahnya adalah pikiran kita terlalu sibuk mengejar sesuatu sehingga tidak sempat menyadari apa yang sudah dimiliki.



Ego yang tenang memperlambat perlombaan itu.



Dan dalam keheningan tersebut, kehidupan biasa mulai terasa luar biasa.



6. Ego yang Tenang Membantumu Mengontrol Apa yang Memang Bisa Kamu Kontrol



Salah satu sumber kecemasan terbesar adalah mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali kita.



Kita ingin mengontrol apa yang orang pikirkan.



Apa yang orang katakan.



Apakah seseorang menyukai kita.



Apakah seseorang akan bertahan.



Apakah rencana kita akan berjalan sempurna.



Apakah orang lain akan mengakui usaha kita.



Padahal sebagian besar hal tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita.



Ego yang tenang memahami batas tersebut.



Ia berkata:



"Aku bisa mengendalikan tindakanku, tetapi tidak seluruh reaksi dunia terhadap tindakanku."



Kamu bisa menjadi orang baik.



Tetapi kamu tidak bisa memaksa semua orang menyukaimu.



Kamu bisa bekerja keras.



Tetapi kamu tidak bisa menjamin bahwa hasilnya akan selalu sesuai rencana.



Kamu bisa mencintai seseorang dengan tulus.



Tetapi kamu tidak bisa memaksa seseorang mencintaimu dengan cara yang sama.



Kamu bisa memberikan penjelasan terbaik.



Tetapi kamu tidak bisa mengontrol apakah orang lain akan memahaminya.



Kesadaran ini bukan pesimisme.



Justru sebaliknya.



Ini adalah bentuk psychological flexibility—kemampuan menyesuaikan diri dengan kenyataan tanpa kehilangan arah hidup.



Daripada menghabiskan energi untuk memaksa sesuatu yang tidak dapat dikontrol, seseorang dengan ego yang tenang memusatkan perhatian pada hal yang dapat dilakukan.



Apa yang bisa aku lakukan sekarang?



Pertanyaan sederhana ini dapat mengubah kecemasan menjadi tindakan.



Daripada terus memikirkan apakah orang lain akan menghargaimu, lakukan pekerjaanmu sebaik mungkin.



Daripada terus memikirkan apakah seseorang akan bertahan, bangun hubungan yang sehat.



Daripada terus takut gagal, kerjakan langkah berikutnya.



Ketenangan sering kali muncul bukan karena semua masalah selesai.



Ketenangan muncul ketika kita berhenti menuntut dunia untuk mengikuti keinginan kita.



7. Ego yang Tenang Membuatmu Tidak Terlalu Takut Kehilangan Status



Status adalah sesuatu yang sangat mudah membuat ego ketagihan.



Jabatan.



Popularitas.



Kekayaan.



Penampilan.



Pengaruh.



Jumlah pengikut.



Pengakuan.



Semua itu dapat menjadi bagian dari identitas seseorang.



Namun semakin banyak identitas yang kita bangun di atas sesuatu yang bisa berubah, semakin besar ketakutan kita untuk kehilangan.



Seseorang yang menganggap dirinya "orang paling sukses" akan sangat takut mengalami kegagalan.



Seseorang yang menganggap dirinya "orang paling pintar" akan sulit menerima bahwa dirinya tidak tahu.



Seseorang yang menganggap dirinya "orang paling penting" akan sangat terganggu ketika tidak diperhatikan.



Ego yang tenang tidak berarti tidak menikmati status.



Ia hanya tidak menjadikan status sebagai fondasi utama identitas.



Ada bagian diri yang lebih dalam daripada jabatan.



Lebih dalam daripada rekening bank.



Lebih dalam daripada jumlah pengikut.



Lebih dalam daripada pujian.



Ketika identitas tidak sepenuhnya bergantung pada hal-hal tersebut, kehilangan menjadi lebih mudah diterima.



Kamu bisa kehilangan pekerjaan tanpa kehilangan seluruh dirimu.



Kamu bisa kehilangan popularitas tanpa kehilangan harga dirimu.



Kamu bisa gagal dalam satu bidang tanpa menganggap seluruh hidupmu gagal.



Inilah salah satu alasan mengapa ego yang tenang dapat menciptakan ketahanan psikologis.



Karena kamu tidak membangun rumah emosional di atas sesuatu yang mudah berubah.



8. Ego yang Tenang Membuatmu Berdamai dengan Dirimu Sendiri



Pada akhirnya, mungkin inilah alasan terbesar mengapa ego yang tenang berkaitan dengan kebahagiaan.



Karena kamu tidak lagi terus-menerus berperang dengan dirimu sendiri.



Tidak ada lagi kebutuhan untuk menjadi sempurna setiap saat.



Tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan bahwa kamu lebih baik daripada semua orang.



Tidak ada lagi keharusan untuk membuat semua orang memahami perjalanan hidupmu.



Kamu mulai menerima kenyataan bahwa dirimu memiliki kekuatan sekaligus kelemahan.



Ada hari ketika kamu produktif.



Ada hari ketika kamu tidak memiliki energi.



Ada keputusan yang kamu banggakan.



Ada keputusan yang ingin kamu ubah.



Ada bagian dari dirimu yang kamu sukai.



Ada bagian yang masih ingin kamu perbaiki.



Dan semuanya bisa hidup dalam diri yang sama.



Inilah inti dari self-compassion.



Menyadari bahwa menjadi manusia berarti tidak sempurna.



Self-compassion bukan berarti memanjakan diri atau membenarkan semua kesalahan.



Sebaliknya, seseorang tetap bertanggung jawab atas tindakannya, tetapi tidak menghukum dirinya tanpa akhir.



Ia bisa berkata:



"Aku melakukan kesalahan. Aku bertanggung jawab. Aku akan belajar. Tetapi aku tidak harus membenci diriku sendiri karena kesalahan itu."



Kalimat seperti ini jauh lebih sehat daripada:



"Aku gagal, berarti aku tidak berguna."



Ketika seseorang mulai berdamai dengan dirinya sendiri, ia tidak lagi membutuhkan dunia untuk menjadi tempat pembuktian.



Dunia bisa menjadi tempat pengalaman.



Tempat belajar.



Tempat mencintai.



Tempat berkarya.



Tempat bertumbuh.



Bukan panggung yang menentukan apakah dirinya layak atau tidak.



Dan mungkin di sanalah kebahagiaan yang paling matang ditemukan.



Ego yang Tenang Bukan Berarti Tidak Punya Ego



Ada satu hal penting yang perlu dipahami.



Ego yang tenang bukan berarti ego yang hilang.



Kita tetap membutuhkan rasa diri.



Kita membutuhkan batas.



Kita membutuhkan harga diri.



Kita membutuhkan tujuan.



Kita membutuhkan kemampuan mengatakan:



"Ini penting bagiku."



Masalahnya bukan memiliki ego.



Masalahnya adalah ketika ego harus terus-menerus diberi makan.



Ego yang tidak tenang selalu bertanya:



"Apakah aku cukup hebat?"



Ego yang tenang berkata:



"Aku tahu siapa diriku. Sekarang mari kita jalani hidup."



Ego yang tidak tenang berkata:



"Aku harus menang agar berharga."



Ego yang tenang berkata:



"Aku ingin menang, tetapi kekalahan tidak akan menghancurkanku."



Ego yang tidak tenang berkata:



"Mereka harus mengakui aku."



Ego yang tenang berkata:



"Aku menghargai pengakuan, tetapi aku tidak bergantung padanya."



Ego yang tidak tenang berkata:



"Aku harus terlihat sempurna."



Ego yang tenang berkata:



"Aku ingin berkembang, bukan terlihat sempurna."



Perbedaan tersebut mungkin terlihat kecil.



Namun jika diterapkan selama bertahun-tahun, dampaknya bisa sangat besar.



Bagaimana Cara Membangun "Ego yang Tenang"?



Ego yang tenang bukan sesuatu yang muncul dalam satu malam.



Ia dibangun melalui kebiasaan kecil.



1. Belajar menerima bahwa tidak semua orang akan menyukaimu



Ini mungkin salah satu latihan paling sulit.



Kamu bisa menjadi orang yang baik dan tetap tidak disukai seseorang.



Dan itu tidak selalu berarti ada yang salah denganmu.



2. Pisahkan kritik dari identitas



Ketika mendapatkan kritik, tanyakan:



"Apa yang bisa kupelajari dari ini?"



Bukan:



"Apa yang salah dengan diriku?"



3. Kurangi kebutuhan untuk menjelaskan diri



Tidak semua orang harus memahami pilihan hidupmu.



Terkadang penjelasan yang paling sehat adalah tidak memberikan penjelasan sama sekali.



4. Berlatih mengatakan "aku tidak tahu"



Kalimat tersebut bukan tanda kebodohan.



Justru sering kali merupakan tanda keamanan psikologis.



5. Rayakan keberhasilan tanpa menjadikannya identitas



Kamu berhasil melakukan sesuatu.



Bagus.



Nikmati.



Tetapi jangan berpikir:



"Karena aku berhasil, berarti aku lebih berharga daripada orang lain."



Keberhasilan adalah pengalaman, bukan ukuran nilai manusia.



6. Belajar meminta maaf



Meminta maaf bukan berarti kalah.



Kadang meminta maaf berarti kamu lebih memilih kedamaian dan pertumbuhan daripada mempertahankan citra diri.



7. Berhenti menjadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran hidupmu



Jadikan dirimu kemarin sebagai pembanding utama.



Bukan kehidupan orang lain yang hanya kamu lihat dari permukaannya.



8. Latih rasa cukup



Setiap hari, tanyakan:



"Apa yang sebenarnya sudah baik dalam hidupku saat ini?"



Bukan untuk berhenti berkembang.



Tetapi agar pertumbuhan tidak berubah menjadi ketidakpuasan tanpa akhir.



Kebahagiaan Abadi Bukan Berarti Selalu Bahagia



Ada satu hal yang perlu diluruskan.



Secara psikologis, tidak realistis mengatakan bahwa seseorang dapat merasa bahagia selamanya tanpa kesedihan, kecemasan, kehilangan, atau kemarahan.



Kehidupan manusia memang memiliki pasang surut.



Karena itu, "kebahagiaan abadi" sebaiknya tidak dipahami sebagai perasaan senang yang tidak pernah berakhir.



Makna yang lebih realistis adalah:



memiliki fondasi batin yang tetap memungkinkan kita menemukan makna, ketenangan, dan kepuasan meskipun keadaan hidup berubah.



Kamu tetap akan sedih.



Tetap akan kecewa.



Tetap akan mengalami kehilangan.



Tetap akan mengalami kegagalan.



Tetapi kamu tidak harus kehilangan dirimu setiap kali kehidupan tidak berjalan sesuai keinginan.



Itulah bentuk kebahagiaan yang lebih dewasa.



Bukan kehidupan tanpa badai.



Melainkan kemampuan untuk tetap memiliki tempat berpijak ketika badai datang.



Pada Akhirnya, Kamu Tidak Perlu Membuktikan Bahwa Kamu Berharga



Mungkin sebagian besar perjalanan hidup manusia sebenarnya adalah perjalanan kembali kepada satu kesadaran sederhana:



Aku tidak harus menjadi luar biasa setiap hari untuk menjadi manusia yang berharga.



Kamu boleh memiliki ambisi.



Kamu boleh ingin sukses.



Kamu boleh ingin kaya.



Kamu boleh ingin dihormati.



Kamu boleh ingin memiliki kehidupan yang lebih baik.



Tidak ada yang salah dengan semua itu.



Tetapi jangan sampai keinginan untuk mendapatkan sesuatu membuatmu percaya bahwa kamu baru akan berharga setelah mendapatkannya.



Karena jika kebahagiaanmu selalu bergantung pada pencapaian berikutnya, maka garis finis tidak pernah benar-benar ada.



Akan selalu ada sesuatu yang lebih tinggi.



Lebih besar.



Lebih cepat.



Lebih kaya.



Lebih terkenal.



Lebih sempurna.



Ego yang tenang memutus siklus tersebut.



Ia memungkinkanmu berkata:



"Aku ingin berkembang, tetapi aku tidak membenci diriku yang sekarang."



"Aku ingin berhasil, tetapi kegagalan tidak menentukan nilai diriku."



"Aku menghargai pendapat orang lain, tetapi aku tidak menyerahkan seluruh hidupku kepada mereka."



"Aku ingin dicintai, tetapi aku tidak harus kehilangan diriku agar diterima."



Dan mungkin, pada titik itu, kamu mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu ditemukan dengan mendapatkan lebih banyak.



Kadang kebahagiaan muncul ketika kita berhenti membutuhkan begitu banyak hal untuk merasa cukup.



Itulah kekuatan ego yang tenang.



Bukan membuatmu menjadi orang yang tidak peduli.



Tetapi membuatmu cukup aman di dalam dirimu sendiri sehingga kamu bisa peduli tanpa kehilangan diri.



Kamu tetap bisa mengejar.



Tetap bisa bermimpi.



Tetap bisa mencintai.



Tetap bisa menang.



Tetap bisa kalah.



Namun di balik semuanya, ada suara yang tenang:



