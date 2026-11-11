Tanaman Herbal Mana yang Kamu Pilih? Ungkap Penyebab Kesepian yang Dialami Selama Ini

Pilihan tanaman herbal ungkap apa yang membuat seseorang merasa kesepian selama ini. Sumber: Instagram aromanna.life.



JawaPos.com - Mungkin Anda sering merasa kesepian di tengah-tengah keramaian, tapi Anda tidak tahu alasannya.



Coba pilih salah satu dari gambar tanaman herbal ini, maka Anda akan tahu penyebab rasa kesepian itu muncul.



Dilansir JawaPos.com dari aromannalife pada Rabu (11/11), berikut ini arti di balik tanaman herbal pilihan Anda.



Bukan bermaksud untuk mendiagnosis diri sendiri atas perasaan kesepian yang dialami, gambar tanaman-tanaman herbal ini hanya memberikan penghiburan dan mungkin perasaan tenang sehingga Anda tidak larut dalam kesepian itu.



1. Marjoram



Kesepian yang melanda Anda selama ini karena tidak benar-benar dilihat dalam kompleksitas diri Anda yang utuh.



Tidak ada seorang pun yang mengenal Anda sepenuhnya, meski hubungan cukup dekat.



Anda memiliki komunitas, tapi di balik semua itu, tersimpan rasa nyeri yang khas dari sebuah kehidupan yang tidak sepenuhnya disaksikan oleh orang lain.



2. Thyme



Anda selama ini mengalami kesepian karena menjadi sosok yang selalu bisa diandalkan.



Tapi, mirisnya Anda tidak pernah dikhawatirkan oleh siapa pun, tidak pernah ditanyakan kabarnya, dan tidak pernah terpikir oleh orang lain untuk ditanya keadaannya, karena selama ini Anda tampak begitu baik-baik saja dengan sangat meyakinkan.



Anda merasa kesepian bukan karena kompetensi Anda yang membuat Anda seolah tidak terlihat sebagai seorang yang mungkin membutuhkan sesuatu.



3. Oregano



Selama ini, Anda didera oleh kesepian karena menjalani hidup dengan intensitas yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang di lingkungan sekitar.



Anda mengalami berbagai hal secara lebih utuh, berpikir lebih dalam, dan merasakan sesuatu lebih menyeluruh melampaui kapasitas ruang tempat Anda berada saat ini.





Alih-alih mengungkapkan, Anda justru menahannya.



Anda memilih untuk menyesuaikan diri ke tingkat intensitas yang terasa nyaman bagi orang lain hingga rasa kesepian itu muncul sebagai celah antara apa yang terjadi di dalam diri Anda dengan apa yang sebenarnya terjalin dalam interaksi tersebut.



4. Rosemary



Kesepian yang Anda rasakan selama ini berasal dari pikiran yang tidak menemukan cukup banyak orang untuk benar-benar bisa memahaminya.



Meski Anda memiliki orang-orang di sekitar Anda dan Anda pun terlibat dalam percakapan, tapi dibalik interaksi tersebut tersimpan kerinduan mendalam akan seseorang yang sungguh-sungguh bersedia masuk ke dalam, menyelami nuansa, serta kompleksitas penuh dari apa yang sedang Anda pikirkan.



Isolasi intelektual ini bukanlah bentuk kesombongan.



Ini adalah rasa nyeri khas dari sebuah pikiran yang telah terbiasa menjelajah seorang diri.***