8 Alasan Mengapa Cara Kamu Memandang Dunia Bisa Membuat Merasa Kesepian Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa kesepian meskipun berada di tengah banyak orang? Kamu punya teman untuk berbicara, keluarga untuk menghabiskan waktu, bahkan mungkin lingkungan sosial yang cukup luas.

Namun, ada perasaan seolah-olah tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami apa yang sedang kamu pikirkan atau rasakan.

Menariknya, kesepian tidak selalu muncul karena seseorang tidak memiliki teman atau kurang berinteraksi dengan orang lain. Dalam psikologi, kesepian juga berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri, orang lain, dan dunia di sekitarnya.

Cara kita menafsirkan berbagai kejadian, memahami hubungan, serta membentuk ekspektasi terhadap kehidupan dapat memengaruhi kualitas hubungan sosial.

Terkadang, bukan karena dunia tidak menyediakan tempat bagi kita, melainkan karena cara kita melihat dunia membuat kita merasa semakin jauh dari orang lain.

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Seseorang yang terlalu sering melihat kehidupan sebagai tempat yang penuh persaingan, kekecewaan, atau ketidakpastian mungkin akan lebih sulit membangun kedekatan emosional. Bahkan, interaksi sederhana yang sebenarnya menyenangkan bisa terasa melelahkan atau tidak bermakna.

Lantas, mengapa cara seseorang memandang dunia bisa membuatnya merasa kesepian?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat delapan penjelasannya menurut perspektif psikologi.

1. Kamu Terlalu Sering Menganggap Orang Lain Tidak Akan Memahami Dirimu