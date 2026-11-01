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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Minggu, 1 November 2026 | 23.57 WIB

Tidak Takut Kesepian, 5 Perilaku Ini Sering Ditunjukkan Orang yang Suka Menyendiri

Ilustrasi seseorang yang senang hidup sendiri - Image

Ilustrasi seseorang yang senang hidup sendiri

JawaPos.com Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menikmati kehidupan. Ada yang merasa bahagia ketika menghabiskan waktu bersama banyak orang, tetapi ada pula yang justru mendapatkan ketenangan saat berada seorang diri.

Bagi sebagian orang, menghabiskan waktu sendirian bukan sesuatu yang harus dihindari. Mereka justru menikmati kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas pribadi, berpikir lebih tenang, hingga mengenali perasaan dan keinginan diri sendiri.

Menariknya, kebiasaan menyendiri tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang kesepian atau sulit bergaul. Ada individu yang tetap mampu menjalin hubungan sosial dengan baik, tetapi membutuhkan waktu pribadi untuk menjaga keseimbangan emosional.

Dilansir dari Expert Editor, dalam psikologi terdapat istilah solitude, yaitu kondisi ketika seseorang secara sadar memilih menikmati waktu sendirian tanpa merasa tertekan atau terasing dari lingkungan sosial.

Orang-orang yang menyukai kesendirian juga sering memperlihatkan sejumlah pola perilaku yang membedakan mereka dari individu yang lebih senang berada di tengah keramaian. Berikut lima di antaranya.

1. Lebih Menikmati Aktivitas yang Dilakukan Sendirian

Orang yang nyaman dengan kesendirian biasanya mempunyai berbagai kegiatan favorit yang bisa dilakukan tanpa harus ditemani orang lain.

Mereka mungkin senang membaca buku, menulis, berkebun, menonton film, atau sekadar menikmati secangkir kopi sambil mendengarkan musik. Aktivitas sederhana tersebut sudah cukup memberikan kebahagiaan bagi mereka.

Mereka tidak selalu membutuhkan interaksi sosial untuk mengisi waktu luang. Sebaliknya, terlalu banyak aktivitas bersama orang lain terkadang justru membuat energi mereka cepat terkuras.

Kondisi ini sering dikaitkan dengan karakter introver. Meski demikian, bukan berarti mereka tidak menyukai orang lain atau tidak mampu bersosialisasi. Mereka hanya membutuhkan waktu sendiri untuk mengembalikan energi setelah berinteraksi.

2. Mempunyai Batasan dalam Hubungan Sosial

Karakter lain yang sering terlihat adalah kemampuan menjaga batasan dalam hubungan dengan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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