5 Tips Belanja Skincare saat Promo agar Tidak Boros dan Aman

JawaPos.com - Promo belanja bisa menjadi kesempatan untuk menghemat pengeluaran kebutuhan sehari-hari, termasuk skincare dan produk perawatan diri. Namun, tanpa perencanaan, potongan harga justru bisa membuat konsumen membeli barang yang tidak diperlukan dan menghabiskan anggaran lebih besar.

Agar belanja tetap hemat, konsumen perlu memeriksa persediaan produk, membandingkan harga, serta menghitung total pembayaran setelah diskon dan biaya tambahan. Dengan begitu, promo dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan, bukan sekadar mendorong konsumsi.

1. Periksa Persediaan Produk di Rumah

Sebelum berbelanja, periksa produk yang hampir habis. Sampo, sabun mandi, pelembap, dan tabir surya bisa masuk daftar prioritas jika memang digunakan secara rutin.

Hindari membeli produk yang masih tersedia dalam jumlah cukup hanya karena harganya sedang turun. Cara ini membantu mengurangi penumpukan barang sekaligus menjaga pengeluaran tetap terkendali.

2. Bandingkan Harga Sebelum Membeli

Besarnya diskon tidak selalu menunjukkan harga paling murah. Konsumen sebaiknya membandingkan harga produk di beberapa toko atau platform sebelum memutuskan pembelian.

Perhitungan juga perlu mencakup ongkos kirim, biaya tambahan, dan ketentuan voucher. Harga akhir setelah seluruh potongan diterapkan menjadi patokan yang lebih tepat untuk menilai apakah sebuah penawaran benar-benar menguntungkan.

3. Jangan Tergoda Membeli Produk di Luar Daftar