Karhutla Makin Meluas, Ini Langkah Dasar Menyelamatkan Diri Saat Kebakaran Api Terjadi

JawaPos.com-Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi, terutama saat musim kemarau yang berlangsung sepanjang bulan Agustus-September ini.

Karhutla dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi alam seperti cuaca yang terlalu panas sampai aktivitas manusia yang sengaja membakar lahan.

Kondisi tersebut dapat menciptakan titik api yang kemudian berkembang menjadi karhutla.

Disaat musim kemarau berlangsung cukup panjang, kondisi udara dan lahan menjadi lebih kering dari biasanya.

Akibatnya api dapat menyebar dengan lebih cepat dan luas, sehingga kobaran api menjadi semakin sulit untuk dikendalikan.

Tidak hanya api yang berbahaya karena masuk ke pemukiman. Asap dari hasil pembakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti CO dan partikel halus PM2.5.

Senyawa ini dapat menghambat sirkulasi oksigen, gangguan sistem pernapasan, penyakit jantung, bahkan sampai meningkatkan risiko kanker paru-paru di kemudian hari.

Menurut informasi dari laman iqair.com dampak akibat menghirup asap mungkin tidak langsung terasa selama 24-48 jam. Namun paparan asap dalam waktu yang lama dapat membahayakan kesehatan anda.

Udara yang bersih dan sehat adalah hak bagi seluruh warga negara, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah rentan dengan risiko karhutla tinggi.