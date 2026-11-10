Ajak Milenial Hidupkan Nostalgia AADC lewat Omelette Cinta

Pasangan kreator konten Arief Muhammad dan Tipang mengikuti tren Oemelette Cinta yang terinspirasi film AADC. (Istimewa)
JawaPos.com - Nostalgia film Ada Apa dengan Cinta? (AADC) kembali hadir melalui tren kuliner yang mengajak generasi Milenial mengekspresikan kasih sayang lewat masakan sederhana.
Salah satunya dengan membuat omelette atau telur dadar untuk orang-orang terdekat.
Tren bertajuk Omelette Cinta ini dihadirkan Royco sebagai kelanjutan kolaborasi dengan AADC melalui film pendek Bahasa Cinta yang Beda yang dirilis September lalu.
Head of Marketing Foods Unilever Indonesia Nuning Wahyuningsih mengatakan, tren tersebut menjadi cara untuk membawa nostalgia AADC ke kehidupan sehari-hari.
"Kami mengajak para Milenial menerjemahkan nostalgia AADC ke kehidupan modern melalui cara yang sederhana namun personal, yaitu memasak Omelette Cinta untuk orang terdekat," ujar Nuning.
Gerakan tersebut dikembangkan melalui berbagai platform digital. Royco mengajak masyarakat berkreasi dengan visual omelette di Threads, membangun percakapan di X, serta melibatkan kreator konten untuk membuat ulang resep Omelette Cinta di TikTok.
Sejumlah pasangan kreator juga dilibatkan untuk menghadirkan kreasi dan cerita masing-masing. Salah satunya Arief Muhammad dan Tiara Pangestika atau Tipang.
Tipang mengaku memiliki kenangan tersendiri dengan masakan telur. Saat awal menikah, telur menjadi salah satu menu yang paling sering dibuatnya untuk Arief.
"Dulu pertama kali jadi istri, aku cuma bisa masak telur, telur, dan telur untuk Arief," kata Tipang.
Meski kini sudah bisa memasak berbagai hidangan, Tipang mengaku masih merindukan momen memasak telur untuk suaminya. Baginya, telur menyimpan banyak cerita spesial dalam perjalanan rumah tangga mereka.
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Jawa Pos
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