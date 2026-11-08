Resep Mie Goreng Bakso Sosis, Gurih dan Tidak Mudah Menggumpal

Potret mie goreng bakso sosis praktis dan gurih anti keras. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)
JawaPos.com - Mie goreng menjadi salah satu menu rumahan yang mudah disukai berbagai kalangan. Perpaduan mie telur dengan bumbu gurih, telur orak-arik, bakso, dan sosis membuat hidangan ini cocok disajikan untuk sarapan maupun makan malam.
Selain mengenyangkan, bahan-bahannya juga mudah ditemukan dan bisa disesuaikan dengan stok di dapur.
Resep mie goreng bakso sosis ini dibagikan oleh akun Instagram @martinpraja. Salah satu tips menarik dari resep ini adalah mencampurkan kecap manis dan minyak langsung ke mie yang sudah direbus sebelum dimasak bersama bumbu lainnya.
Cara tersebut membantu bumbu melapisi mie secara merata sekaligus mengurangi risiko mie saling menempel atau menggumpal saat digoreng.
Untuk menghasilkan aroma yang lebih menggugah selera, mie dimasak menggunakan api agak besar setelah bumbu dan bahan pelengkap dimasukkan. Namun, pastikan terus mengaduknya agar mie tidak gosong. Tambahan kol dan sawi hijau juga memberikan tekstur renyah serta membuat sajian lebih berwarna.
Bahan
Bahan mie:
500 gram mie telur, rebus
3-4 sdm kecap manis
3 sdm minyak goreng
Bahan tumisan:
5 sdm minyak goreng
4 siung bawang merah
3 siung bawang putih
2 butir telur
5 buah bakso, iris
2 buah sosis sapi, iris
100 gram kol, rajang kasar
75 gram sawi hijau, potong
Bahan bumbu:
1 sdm kecap asin
1 sdm saus tiram
1/2 sdt merica
1/2 sdt garam
1/2 sdt MSG
Cara Pembuatan
1. Rebus mie telur hingga matang sesuai petunjuk pada kemasan. Setelah itu, tiriskan mie dan biarkan uap panasnya berkurang.
2. Masukkan mie ke dalam wadah, kemudian tambahkan kecap manis dan 3 sendok makan minyak goreng. Aduk hingga seluruh bagian mie terlapisi secara merata. Sisihkan terlebih dahulu.
3. Iris bawang merah dan bawang putih. Panaskan minyak goreng dalam wajan, lalu tumis kedua bahan tersebut hingga harum dan mulai layu.
4. Pecahkan telur ke dalam wajan. Aduk hingga membentuk telur orak-arik, kemudian masukkan irisan bakso dan sosis. Masak sebentar hingga kedua bahan tercampur dengan tumisan.
5. Masukkan mie yang sudah dibumbui kecap manis. Aduk menggunakan api agak besar agar mie sedikit tergoreng dan aroma khas mie goreng semakin keluar. Pastikan mie terus diaduk supaya tidak menempel di dasar wajan.
6. Tambahkan kecap asin, saus tiram, merica, garam, dan MSG. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dan meresap ke dalam mie.
7. Masukkan kol dan sawi hijau. Aduk sebentar hingga sayuran mulai layu, tetapi teksturnya masih sedikit renyah.
8. Setelah seluruh bahan matang dan bumbu merata, matikan api. Angkat mie goreng bakso sosis dan sajikan selagi hangat.
Mie goreng bakso sosis bisa menjadi pilihan menu praktis ketika ingin menyajikan makanan yang mengenyangkan tanpa proses memasak yang terlalu rumit. Perpaduan rasa manis dari kecap, gurihnya saus tiram, serta tambahan bakso dan sosis membuat hidangan ini cocok dinikmati bersama keluarga.
Agar hasilnya lebih maksimal, jangan melewatkan langkah mencampurkan kecap manis dan minyak ke mie sebelum digoreng. Trik sederhana ini membantu setiap helai mie terlapisi bumbu sehingga tidak mudah menggumpal. Jika ingin menambah variasi, bahan pelengkap seperti wortel, daun bawang, atau irisan cabai juga bisa digunakan sesuai selera.
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Jawa Pos
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