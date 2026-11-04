Lagi Ingin Makan Donat? Ini 3 Tempat di Bandung dengan Varian Rasa Menggoda

JawaPos.com -- Donat menjadi salah satu camilan manis yang banyak digemari orang karena memiliki tekstur yang lembut dengan aneka pilihan topping yang menggugah selera, mulai dari taburan gula klasik, coklat hingga topping lainnya.

Di Bandung, ada beberapa toko donat yang menawarkan beragam kreasi donat dengan tampilan menarik. Tidak hanya cocok dijadikan sebagai camilan, toko donat di Bandung ini juga bisa menjadi pilihan buah tangan saat berkunjung ke kota Kembang.

Berikut tiga rekomendasi tempat makan donat di Bandung yang menarik untuk dikunjungi bersama dengan teman maupun keluarga.

1. Donat Subur Jaya

Donat Subur Jaya merupakan salah satu toko donat antik di kota Bandung yang terkenal dan banyak dikunjungi para pecinta kuliner.

Hal ini karena toko donat di Donat Subur Jaya ini memiliki tekstur donat yang lembut dengan pilihan berbagai rasa. Tak hanya itu, toko donat ini juga tidak menggunakan pengawet, pewarna, dan pengempuk.

Dilansir dari akun Instagram @donatsuburjaya, toko ini menawarkan banyak pilihan variasi donat, seperti donat gula, donat kayu manis, donat glaze klasik, donat coklat, donat mochi coklat, donat keju, donat vla vanilla, dan menu donat lainnya.

Untuk harga donat di Donat Subur Jaya dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribu dan toko donat ini berlokasi di Jl. Alkateri, No. 31, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.

2. Toko Donat Gulapadi