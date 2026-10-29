Dari Penjualan Digital ke Ritel Modern, Perluas Distribusi ke 41 Gerai Ritel Modern di Jabodetabek

JawaPos.com – Merek sambal Eatsambel memperluas distribusi produk ke jaringan ritel modern di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Langkah ini menjadi bagian dari rencana perusahaan untuk memperluas pasar di luar kanal penjualan digital, dengan target pertumbuhan bisnis sebesar 200 persen pada 2027 dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

CEO Eatsambel, Renaldo Akhira dalam keterangan tertulis mengatakan, perluasan ke ritel fisik dilakukan untuk menambah akses pembelian bagi konsumen yang sebelumnya mengenal produk melalui kanal digital.

"Perluasan distribusi ke Modern Trade merupakan langkah strategis untuk mendekatkan produk kepada konsumen melalui lebih banyak titik pembelian," ujar Renaldo Akhira.

"Setelah membangun kehadiran dan interaksi yang sangat kuat dengan konsumen di kanal digital, Eatsambel ingin melengkapi pengalaman tersebut dengan akses offline. Kami ingin memastikan konsumen dapat menemukan produk kami dengan mudah saat berbelanja kebutuhan sehari-hari, tanpa ada sekat jarak dan waktu," sambungnya.

Renaldo mengatakan, inspirasi merek sambal tersebut berangkat dari resep keluarga dan cita rasa khas daerah di Indonesia yang diadaptasi ke format produk yang lebih praktis. "Arah komunikasi ini diperkuat dengan tagline 'Teman di Setiap Santapan', yang menempatkan Eatsambel sebagai pelengkap berbagai santapan Nusantara, bukan hanya untuk satu jenis hidangan tertentu," lanjut Renaldo.

Merek sambal Eatsambel. (Istimewa)

Ekspansi di Jabodetabek menjadi tahap awal dari rencana perluasan distribusi ke tingkat nasional pada 2027. Perusahaan menargetkan pertumbuhan bisnis sebesar 200 persen dibandingkan capaian 2026.