Resep Sup Jagung Ayam Versi Diet, Hangat dan Tinggi Protein

Potret sup jagung ayam versi diet yang hangat, gurih, dan tinggi protein. (Sumber: instagram.com/@jennidish)
JawaPos.com - Sedang mencari menu diet yang tetap mengenyangkan? Sup Jagung Ayam versi diet dari @jennidish bisa menjadi salah satu pilihan yang patut dicoba. Sup ini punya kuah yang hangat dan sedikit kental, dengan isian ayam, jagung, wortel, kentang, telur, dan suun.
Berbeda dari sup jagung pada umumnya, resep ini dibuat dengan tambahan dada ayam sehingga kandungan proteinnya lebih tinggi. Rasanya gurih dan comforting, cocok disantap saat ingin makan sesuatu yang hangat tanpa harus selalu ditemani nasi.
Menu diet tidak harus selalu berupa salad atau makanan yang terasa “ringan”. Sup Jagung Ayam ini bisa menjadi alternatif ketika ingin makanan yang lebih mengenyangkan dan tetap nyaman disantap.
Dada ayam menjadi sumber protein utama, sementara jagung, wortel, dan kentang memberikan tambahan rasa serta tekstur. Telur juga membuat sup semakin kaya dan mengenyangkan.
Kuahnya yang dibuat sedikit kental dengan tepung tapioka membuat teksturnya lebih nikmat dan terasa seperti sup ala Chinese food.
Bahan-Bahan
Dada ayam, kukus
Wortel, potong sesuai selera
Jagung
Kentang
2 butir telur
Suun secukupnya
2 siung bawang putih, cincang
2 siung bawang merah, cincang
1/2 sdm minyak wijen
Air secukupnya
1,5 sdt bubuk kaldu
1,5 sdm kecap asin
1/2 sdt bubuk kunyit
Merica secukupnya
Kecap ikan secukupnya
1 sdm tepung tapioka
Daun bawang atau bawang pre secukupnya
Cara Membuat Sup Jagung Ayam Versi Diet
1. Siapkan Ayam
Kukus dada ayam hingga matang.
Setelah matang, diamkan sebentar hingga cukup dingin, kemudian suwir atau potong ayam sesuai selera.
Sisihkan terlebih dahulu.
2. Tumis Bumbu
Panaskan sedikit minyak wijen dalam panci.
Masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang. Tumis hingga harum.
Gunakan api sedang agar bawang tidak cepat gosong.
3. Masukkan Sayuran
Tambahkan wortel, jagung, dan kentang ke dalam panci.
Tuangkan air secukupnya, lalu masak hingga sayuran mulai empuk.
4. Tambahkan Bumbu
Masukkan bubuk kaldu, kecap asin, bubuk kunyit, merica, dan kecap ikan.
Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.
Koreksi rasa sesuai selera.
5. Masukkan Ayam dan Suun
Tambahkan dada ayam yang sudah dikukus dan disuwir.
Masukkan juga suun secukupnya, kemudian masak hingga suun menjadi lunak.
Jika kuah terlalu sedikit, tambahkan air sesuai kebutuhan.
6. Tambahkan Telur
Kocok telur terlebih dahulu.
Tuangkan telur secara perlahan ke dalam sup sambil diaduk perlahan agar telur membentuk serabut.
Masak hingga telur matang.
7. Kentalkan Kuah
Larutkan tepung tapioka dengan sedikit air hingga tidak menggumpal.
Tuangkan larutan tapioka sedikit demi sedikit ke dalam sup sambil terus diaduk.
Masak hingga kuah mulai mengental dan mendapatkan tekstur sesuai selera.
8. Tambahkan Daun Bawang
Terakhir, masukkan daun bawang atau bawang pre yang sudah diiris.
Aduk sebentar, kemudian matikan api.
Sup Jagung Ayam siap disajikan selagi hangat.
Gunakan dada ayam yang sudah dikukus agar proses memasak lebih praktis. Ayam juga bisa disuwir terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam sup.
Saat menambahkan larutan tapioka, jangan langsung menuangkannya sekaligus. Masukkan secara perlahan sambil diaduk agar kuah tidak terlalu kental dan tidak menggumpal.
Jika ingin tekstur sup lebih ringan, gunakan tepung tapioka secukupnya. Sementara itu, jumlah suun dan kentang dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta selera.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates
Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone
Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027