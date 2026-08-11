Resep Sup Jagung Ayam Versi Diet, Hangat dan Tinggi Protein

JawaPos.com - Sedang mencari menu diet yang tetap mengenyangkan? Sup Jagung Ayam versi diet dari @jennidish bisa menjadi salah satu pilihan yang patut dicoba. Sup ini punya kuah yang hangat dan sedikit kental, dengan isian ayam, jagung, wortel, kentang, telur, dan suun.

Berbeda dari sup jagung pada umumnya, resep ini dibuat dengan tambahan dada ayam sehingga kandungan proteinnya lebih tinggi. Rasanya gurih dan comforting, cocok disantap saat ingin makan sesuatu yang hangat tanpa harus selalu ditemani nasi.

Menu diet tidak harus selalu berupa salad atau makanan yang terasa “ringan”. Sup Jagung Ayam ini bisa menjadi alternatif ketika ingin makanan yang lebih mengenyangkan dan tetap nyaman disantap.

Dada ayam menjadi sumber protein utama, sementara jagung, wortel, dan kentang memberikan tambahan rasa serta tekstur. Telur juga membuat sup semakin kaya dan mengenyangkan.

Kuahnya yang dibuat sedikit kental dengan tepung tapioka membuat teksturnya lebih nikmat dan terasa seperti sup ala Chinese food.

Bahan-Bahan

Dada ayam, kukus

Wortel, potong sesuai selera

Jagung

Kentang

2 butir telur

Suun secukupnya

2 siung bawang putih, cincang

2 siung bawang merah, cincang

1/2 sdm minyak wijen

Air secukupnya

1,5 sdt bubuk kaldu

1,5 sdm kecap asin

1/2 sdt bubuk kunyit

Merica secukupnya

Kecap ikan secukupnya

1 sdm tepung tapioka

Daun bawang atau bawang pre secukupnya

Cara Membuat Sup Jagung Ayam Versi Diet

1. Siapkan Ayam

Kukus dada ayam hingga matang.

Setelah matang, diamkan sebentar hingga cukup dingin, kemudian suwir atau potong ayam sesuai selera.

Sisihkan terlebih dahulu.

2. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak wijen dalam panci.

Masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang. Tumis hingga harum.

Gunakan api sedang agar bawang tidak cepat gosong.

3. Masukkan Sayuran

Tambahkan wortel, jagung, dan kentang ke dalam panci.

Tuangkan air secukupnya, lalu masak hingga sayuran mulai empuk.

4. Tambahkan Bumbu

Masukkan bubuk kaldu, kecap asin, bubuk kunyit, merica, dan kecap ikan.

Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

Koreksi rasa sesuai selera.

5. Masukkan Ayam dan Suun

Tambahkan dada ayam yang sudah dikukus dan disuwir.

Masukkan juga suun secukupnya, kemudian masak hingga suun menjadi lunak.

Jika kuah terlalu sedikit, tambahkan air sesuai kebutuhan.

6. Tambahkan Telur

Kocok telur terlebih dahulu.

Tuangkan telur secara perlahan ke dalam sup sambil diaduk perlahan agar telur membentuk serabut.

Masak hingga telur matang.

7. Kentalkan Kuah

Larutkan tepung tapioka dengan sedikit air hingga tidak menggumpal.

Tuangkan larutan tapioka sedikit demi sedikit ke dalam sup sambil terus diaduk.

Masak hingga kuah mulai mengental dan mendapatkan tekstur sesuai selera.

8. Tambahkan Daun Bawang

Terakhir, masukkan daun bawang atau bawang pre yang sudah diiris.

Aduk sebentar, kemudian matikan api.

Sup Jagung Ayam siap disajikan selagi hangat.

Gunakan dada ayam yang sudah dikukus agar proses memasak lebih praktis. Ayam juga bisa disuwir terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam sup.

Saat menambahkan larutan tapioka, jangan langsung menuangkannya sekaligus. Masukkan secara perlahan sambil diaduk agar kuah tidak terlalu kental dan tidak menggumpal.