JawaPos.com - Perubahan suasana hati atau mood swing kerap dialami perempuan dalam berbagai fase kehidupan. Kondisi ini dapat ditandai dengan perasaan yang mudah berubah, seperti tiba-tiba merasa sedih, lebih sensitif, mudah marah, hingga kehilangan semangat dalam menjalani aktivitas.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi perubahan suasana hati tersebut adalah fluktuasi hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini memiliki peran penting dalam mengatur siklus menstruasi sekaligus berinteraksi dengan sistem saraf yang berkaitan dengan pengendalian emosi.

Estrogen diketahui berhubungan dengan aktivitas beberapa neurotransmiter di otak, termasuk serotonin yang berperan dalam mengatur suasana hati. Ketika kadar estrogen mengalami perubahan, aktivitas sistem tersebut juga dapat terpengaruh sehingga sebagian perempuan menjadi lebih sensitif terhadap perubahan emosi.

Sementara itu, progesteron mengalami peningkatan setelah ovulasi atau pada fase luteal dalam siklus menstruasi. Perubahan kadar hormon ini dapat memengaruhi sistem saraf melalui metabolitnya, salah satunya adalah allopregnanolone yang berinteraksi dengan reseptor GABA. Sistem tersebut berkaitan dengan respons tubuh terhadap kecemasan dan stres.

Fluktuasi kedua hormon tersebut dapat berkontribusi terhadap munculnya gejala pramenstruasi atau premenstrual syndrome (PMS). Gejalanya tidak hanya berupa perubahan suasana hati tetapi juga dapat mencakup mudah lelah, sulit berkonsentrasi, gangguan tidur, dan perubahan nafsu makan.

Mengapa Mood Swing Bisa Membuat Perempuan Mudah Lelah?

Perubahan emosi yang terjadi berulang kali dapat memengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang. Ketika seseorang mengalami stres emosional, tubuh dapat menunjukkan respons berupa ketegangan, gangguan tidur, dan penurunan konsentrasi.

Kondisi tersebut dapat membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih berat. Perempuan yang mengalami perubahan suasana hati disertai gangguan tidur atau gejala fisik lainnya juga dapat merasakan kelelahan lebih intens.

Meski demikian, kelelahan tidak selalu disebabkan oleh perubahan hormon. Faktor lain seperti kurang tidur, tekanan pekerjaan, pola makan, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan tertentu juga dapat berpengaruh.

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Cara Mengelola Perubahan Mood

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga kestabilan suasana hati selama mengalami perubahan hormonal.

Pertama, menjaga pola tidur dengan waktu istirahat yang cukup. Tidur berkualitas membantu tubuh memulihkan energi sekaligus mendukung regulasi emosi.

Kedua, melakukan aktivitas fisik secara teratur. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda atau yoga dapat membantu meningkatkan suasana hati dan mengurangi ketegangan.

Ketiga, memperhatikan asupan makanan dan kebutuhan nutrisi. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta menjaga kecukupan cairan dapat membantu mendukung kondisi tubuh selama siklus menstruasi.

Selain itu, mencatat perubahan suasana hati dan gejala fisik selama beberapa siklus menstruasi dapat membantu mengenali pola yang muncul. Jika perubahan emosi terasa sangat berat hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, pemeriksaan kepada tenaga kesehatan diperlukan untuk mengetahui penyebab dan penanganan yang sesuai.