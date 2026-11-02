7 Cara Tetap Produktif Saat Mood Swing di Musim Hujan, Jangan Biarkan Cuaca Menghambat Aktivitas

Ilustrasi hujan deras/Pexels
JawaPos.com - Musim hujan yang tiba seringkali membawa perubahan hati (moodswing) bagi sebagian orang.
Beberapa dari mereka menganggap hujan dapat menghadirkan suasana yang lebih melankolis, memunculkan kesedihan, sampai membuat suasana hati berubah lebih cepat (mood swing).
Terutama saat anda sudah berencana beraktivitas di luar, atau sedang bekerja, kemudian melihat awan tebal berwarna gelap sebagai pertanda hujan akan segera turun.
Kondisi tersebut terkadang membuat suasana hati yang semua bersemangat, berubah menjadi murung.
Hal tersebut juga berkaitan dengan paparan sinar matahari yang berperan dalam mengatur ritme istirahat.
Saat langit menjadi gelap karena awan tebal, kondisi tersebut dapat mempengaruhi fokus dan suasana hati anda.
Menurut informasi dari laman kemkes.go.id yang dikutip pada (2/11) mood bisa dibentuk dengan melakukan berbagai aktivitas yang disukai. Salah satunya adalah menemukan moodbooster yang sesuai.
Mood booster berikut ini juga dapat membantu anda menjaga suasana hati dan produktivitas di tengah rutinitas, serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Berikut sejumlah cara yang bisa anda lakukan saat mood swing melanda saat musim hujan.
Konsumsi makanan bergizi
Konsumsi makanan bergizi saat musim hujan seperti buah-buahan, sayur, yoghurt, susu, ikan, dan ayam dapat membantu mengatasi gejala mood swing yang sedang dialami.
Sementara itu, konsumsi junk food dan makanan instan secara berlebih dapat meningkatkan gula darah yang berpengaruh pada tingkat emosi(moodswing). Oleh sebab itu, kurangi konsumsi makanan instan seperti mie instan atau junk food terutama saat musim hujan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022