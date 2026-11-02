7 Cara Tetap Produktif Saat Mood Swing di Musim Hujan, Jangan Biarkan Cuaca Menghambat Aktivitas

JawaPos.com - Musim hujan yang tiba seringkali membawa perubahan hati (moodswing) bagi sebagian orang.

Beberapa dari mereka menganggap hujan dapat menghadirkan suasana yang lebih melankolis, memunculkan kesedihan, sampai membuat suasana hati berubah lebih cepat (mood swing).

Terutama saat anda sudah berencana beraktivitas di luar, atau sedang bekerja, kemudian melihat awan tebal berwarna gelap sebagai pertanda hujan akan segera turun.

Kondisi tersebut terkadang membuat suasana hati yang semua bersemangat, berubah menjadi murung.

Hal tersebut juga berkaitan dengan paparan sinar matahari yang berperan dalam mengatur ritme istirahat.

Saat langit menjadi gelap karena awan tebal, kondisi tersebut dapat mempengaruhi fokus dan suasana hati anda.

Menurut informasi dari laman kemkes.go.id yang dikutip pada (2/11) mood bisa dibentuk dengan melakukan berbagai aktivitas yang disukai. Salah satunya adalah menemukan moodbooster yang sesuai.

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Mood booster berikut ini juga dapat membantu anda menjaga suasana hati dan produktivitas di tengah rutinitas, serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Berikut sejumlah cara yang bisa anda lakukan saat mood swing melanda saat musim hujan.

Konsumsi makanan bergizi

Konsumsi makanan bergizi saat musim hujan seperti buah-buahan, sayur, yoghurt, susu, ikan, dan ayam dapat membantu mengatasi gejala mood swing yang sedang dialami.