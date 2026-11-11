Varian Covid-19 PJ.2.1 Mulai Menyebar, Ini Cara Mencegah Penularannya

JawaPos.com - Penyebaran varian baru Covid-19 PJ.2.1 ke sejumlah negara membuat kewaspadaan terhadap infeksi virus corona kembali menjadi perhatian.

Meski belum ditemukan bukti bahwa varian ini menyebabkan penyakit lebih parah, masyarakat tetap perlu menerapkan langkah pencegahan.

Terutama dengan menjaga status vaksinasi, melakukan pemeriksaan ketika bergejala, dan menghindari kontak dengan orang lain saat sakit.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) saat ini memantau perkembangan PJ.2.1 seiring meluasnya persebaran geografis varian tersebut.

PJ.2.1 pertama kali terdeteksi di Kanada pada Mei 2026 dan kemudian ditemukan di Amerika Serikat, Australia, Singapura, serta Spanyol.

Salah satu tantangan dalam mengantisipasi penyebarannya adalah gejala yang ditimbulkan menyerupai pilek biasa dan influenza.

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Akibatnya, seseorang bisa saja tidak menyadari bahwa dirinya terinfeksi Covid-19.

Jangan Mengabaikan Gejala yang Menyerupai Flu Menurut laporan WAM, WHO menyebut gejala varian PJ.2.1 memiliki kemiripan dengan pilek dan influenza.

Kondisi ini membuat masyarakat perlu lebih memperhatikan gangguan kesehatan yang dialami.

Jangan langsung menganggap gejala pernapasan sebagai flu biasa, terutama jika terdapat kemungkinan kontak dengan orang yang sedang sakit.

Pemeriksaan diagnostik menjadi cara paling dapat diandalkan untuk memastikan apakah seseorang terinfeksi Covid-19 atau virus pernapasan lainnya.

Langkah ini juga membantu seseorang mengambil keputusan untuk membatasi aktivitas dan mengurangi risiko menularkan penyakit kepada orang lain.

Tetap Perbarui Status Vaksinasi Vaksinasi masih menjadi salah satu langkah penting dalam upaya perlindungan terhadap Covid-19.

Sejak pandemi, vaksin Covid-19 terus dikembangkan dan diperbarui untuk mengikuti perubahan karakteristik virus SARS-CoV-2.

Dalam penelitian terhadap PJ.2.1 yang diterbitkan di Journal of Infection pada Oktober 2026, peneliti tidak menemukan bukti bahwa varian tersebut secara substansial lebih mampu menghindari antibodi yang dihasilkan respons vaksin yang disesuaikan dengan varian sebelumnya.

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Direktur Penyakit Dalam Jupiter Hospital di Thane, India, Dr Amit Saraf menegaskan, kemampuan virus menyebar lebih cepat tidak selalu berarti tingkat keparahan penyakit meningkat.

Karena itu, masyarakat disarankan mengikuti rekomendasi vaksinasi Covid-19 yang berlaku sesuai kelompok usia dan kondisi masing-masing.

Hindari Kontak Dekat saat Sedang Sakit Orang yang mengalami gejala infeksi pernapasan sebaiknya mengurangi kontak dekat dengan orang lain.

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Langkah tersebut penting untuk mengurangi kemungkinan penularan, terutama kepada anggota keluarga atau orang lain yang berisiko mengalami komplikasi apabila terinfeksi.

Jika memungkinkan, batasi aktivitas di luar rumah selama kondisi belum membaik. Hindari pula aktivitas yang melibatkan banyak orang ketika sedang mengalami gangguan kesehatan.

Ikuti Informasi Resmi tentang Perkembangan Varian Informasi mengenai varian baru terus berkembang seiring bertambahnya hasil pemeriksaan dan penelitian.

WHO saat ini memantau PJ.2.1 karena penyebarannya telah teridentifikasi di berbagai negara.

Masyarakat sebaiknya mengikuti pembaruan informasi dari otoritas kesehatan dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum terverifikasi.

Pemantauan tersebut penting untuk mengetahui apakah terjadi perubahan pada kemampuan penularan, respons terhadap vaksin, maupun tingkat keparahan penyakit.

Sementara itu, mengutip Gulf News, PJ.2.1 merupakan keturunan dari garis JN.1 dan memiliki sejumlah mutasi pada protein spike.

Perubahan tersebut berkaitan dengan peningkatan kemampuan virus berinteraksi dengan reseptor ACE2 yang digunakan untuk memasuki sel manusia.

Dalam eksperimen laboratorium, PJ.2.1 juga menunjukkan efisiensi masuk ke dalam sel yang lebih tinggi pada jenis sel tertentu.

Namun, temuan tersebut belum membuktikan bahwa varian ini menyebabkan penyakit yang lebih berat pada manusia.

Amit Saraf mengingatkan bahwa kecepatan penyebaran virus tidak bisa disamakan dengan tingkat keparahan penyakit.

Dengan demikian, langkah pencegahan tetap menjadi bagian penting dalam menghadapi perkembangan Covid-19.