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Penulis: Syahrul Yunizar
Selasa, 10 November 2026 | 16.25 WIB

Resmi, MUI Fatwakan Konsumsi dan Jual Beli Vape Hukumnya Haram

Ilustrasi vape - Image

Ilustrasi vape

JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan fatwa bahwa penggunaan rokok elektrik atau vape haram. 

Tidak hanya penggunaannya, MUI juga menetapkan bahwa aktivitas jual beli vape hukumnya haram.

Penetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape yang diterbitkan pada Jumat pekan lalu (6/11).

Fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Aminudin Yakub. 

Turut mengetahui fatwa tersebut Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan. 

”Menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” bunyi Fatwa tersebut dikutip Selasa (10/11).

Dalam penjelasan fatwa tersebut, disampaikan bahwa vape adalah  perangkat bertenaga baterai atau lainnya yang dapat memanaskan zat bahan nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap untuk dihirup oleh pengguna.

”Nikotin adalah senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau maupun dapat diperoleh melalui proses sintesis, yang digunakan dalam produk rokok konvensional maupun rokok elektrik yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan,” beber MUI.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa haram vape.

Usulan itu disampaikan saat Suyudi bersilaturahmi dengan ketua umum (ketum) MUI dan seluruh jajarannya pada Selasa (13/10). 

Editor: Bayu Putra
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