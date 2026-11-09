Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026: Rokok Elektrik atau Vape Dinyatakan Haram

Ilustrasi vape or electric cigarette. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan dan penjualan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. (Pixabay/Antara)
JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan dan penjualan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11) oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni'am Sholeh.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," tulis fatwa MUI, dikutip Senin (9/11).
Dalam ketentuan umumnya, MUI mendefinisikan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang dapat memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap atau aerosol yang dihirup pengguna.
MUI juga menjelaskan nikotin merupakan senyawa alkaloid yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf. Zat tersebut bersifat adiktif dan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan.
Pada bagian hukum, terdapat tiga ketentuan utama yang ditetapkan MUI. Pertama, penggunaan vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan.
Kedua, larangan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah vape menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Ketiga, memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik juga dinyatakan haram.
Selain menetapkan hukum penggunaan vape, MUI turut mengeluarkan 12 rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat. Salah satunya meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.
MUI juga meminta Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Pemerintah dinilai perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan pelarangan vape dapat berjalan secara terkoordinasi.
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