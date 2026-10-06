25 % Populasi Dunia Alami Anemia, Kenali Gejala dan Batas Kadar Hb

Ilustrasi gejala anemia. (freepik)
JawaPos.com - Sekitar 25 persen populasi dunia mengalami anemia. Kondisi ini ditandai dengan kadar hemoglobin (Hb) di bawah batas normal sesuai kelompok usia dan jenis kelamin. Jika tidak ditangani, anemia dapat berdampak pada kondisi klinis karena hemoglobin berperan membawa oksigen ke seluruh tubuh.
Unit Kerja Koordinasi (UKK) Hematologi Onkologi IDAI Prof. Dr. dr. Murti Andriastuti, Sp.A, Subsp.H.Onk.(K) mengatakan, kadar Hb menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui seseorang mengalami anemia. Gejala yang dapat muncul antara lain lelah, lemah, dan mudah letih.
“Anemia ini per definisi adalah penurunan hemoglobin dibandingkan cut-off normal masing-masing kelompok usia,” katanya kepada wartawan, Selasa (6/10). Berikut batas kadar Hb yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan anemia berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin.
Pada anak usia 6 bulan hingga kurang dari 2 tahun, anemia ditetapkan jika Hb kurang dari 10,5 g/dL. Sementara anak usia 2 hingga kurang dari 5 tahun disebut anemia jika Hb kurang dari 11 g/dL.
Untuk anak usia 5 hingga 11 tahun, batas anemia berada pada Hb kurang dari 11,5 g/dL. Kemudian pada usia 12 hingga 14 tahun, anemia ditetapkan jika Hb kurang dari 12 g/dL.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022