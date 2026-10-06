25 % Populasi Dunia Alami Anemia, Kenali Gejala dan Batas Kadar Hb

JawaPos.com - Sekitar 25 persen populasi dunia mengalami anemia. Kondisi ini ditandai dengan kadar hemoglobin (Hb) di bawah batas normal sesuai kelompok usia dan jenis kelamin. Jika tidak ditangani, anemia dapat berdampak pada kondisi klinis karena hemoglobin berperan membawa oksigen ke seluruh tubuh.

Unit Kerja Koordinasi (UKK) Hematologi Onkologi IDAI Prof. Dr. dr. Murti Andriastuti, Sp.A, Subsp.H.Onk.(K) mengatakan, kadar Hb menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui seseorang mengalami anemia. Gejala yang dapat muncul antara lain lelah, lemah, dan mudah letih.

“Anemia ini per definisi adalah penurunan hemoglobin dibandingkan cut-off normal masing-masing kelompok usia,” katanya kepada wartawan, Selasa (6/10). Berikut batas kadar Hb yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan anemia berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin.

Pada anak usia 6 bulan hingga kurang dari 2 tahun, anemia ditetapkan jika Hb kurang dari 10,5 g/dL. Sementara anak usia 2 hingga kurang dari 5 tahun disebut anemia jika Hb kurang dari 11 g/dL.