Perempuan Usia Produktif Rentan Anemia, Berikut 4 Nutrisi yang Perlu Dipenuhi Setiap Hari

Ilustrasi jika seseorang mengalami anemia (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Menjaga kesehatan di tengah padatnya aktivitas bukan hanya soal mengatur waktu istirahat dan rutin berolahraga. Perempuan usia produktif juga perlu memperhatikan kecukupan nutrisi harian, terutama zat besi, asam folat, kalsium, dan vitamin D3.
Kekurangan sejumlah zat gizi tersebut dapat berdampak pada kesehatan, mulai dari meningkatkan risiko anemia hingga memengaruhi kesehatan tulang.
Salah satu persoalan yang masih banyak dialami perempuan adalah anemia. Berdasarkan estimasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2023, sekitar 30 persen perempuan berusia 15–49 tahun di dunia mengalami anemia.
Kekurangan zat besi menjadi salah satu penyebab utama kondisi tersebut. Risiko ini perlu diperhatikan karena perempuan mengalami menstruasi setiap bulan yang menyebabkan kehilangan darah. Jika asupan zat besi tidak mencukupi, tubuh berpotensi kesulitan memproduksi hemoglobin dalam jumlah optimal.
Hemoglobin merupakan protein dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ketika kadarnya rendah, seseorang dapat mengalami gejala seperti mudah lelah, lemas, pusing, hingga sulit berkonsentrasi.
Karena itu, memenuhi kebutuhan nutrisi tidak seharusnya hanya menjadi perhatian ketika perempuan sedang merencanakan kehamilan, menjalani masa kehamilan, atau menyusui. Keseimbangan asupan gizi tetap dibutuhkan dalam berbagai tahap kehidupan.
Empat Nutrisi Penting untuk Kesehatan Perempuan
Ada sejumlah zat gizi yang perlu diperhatikan perempuan usia produktif. Masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam menjaga kondisi tubuh.
1. Zat besi untuk mencegah anemia
Zat besi berperan dalam pembentukan hemoglobin yang membantu mengedarkan oksigen melalui darah. Perempuan yang mengalami menstruasi perlu memperhatikan kecukupan mineral ini karena kehilangan darah dapat meningkatkan risiko kekurangan zat besi.
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