Negara Berkembang Banyak Kasus Anemia Defisiensi Besi, Faktor Ekonomi Mempengaruhi

Ilustrasi gejala anemia. (freepik)
JawaPos.com - Kasus anemia defisiensi besi masih banyak ditemukan di negara berkembang. Data global menunjukkan faktor ekonomi negara berkembang berhubungan dengan prevalensi defisiensi besi yang cenderung lebih tinggi.
Unit Kerja Koordinasi (UKK) Hematologi Onkologi IDAI Prof. Dr. dr. Murti Andriastuti, Sp.A, Subsp.H.Onk.(K), mengatakan bahwa perbedaan tersebut terlihat jelas pada kelompok anak.
Berdasarkan data WHO 2017, sekitar 25 persen populasi dunia mengalami anemia.
Pada anak usia 0 hingga 4 tahun, prevalensi anemia yang dipaparkan mencapai 20,1 persen di negara maju, sedangkan di negara berkembang mencapai 39 persen.
Sementara pada kelompok usia 5 hingga 14 tahun, prevalensinya sekitar 5,9 persen di negara maju dan 48,1 persen di negara berkembang.
“Memang ada perbedaan yang cukup tinggi antara negara berkembang dan negara maju,” kata Prof. Murti kepada wartawan, Selasa (6/10).
Secara global, ia menerangkan bahwa Asia Selatan menjadi salah satu wilayah dengan prevalensi defisiensi besi tertinggi, yakni sekitar 22,1 persen.
“Prevalensi anemia defisiensi ini berkaitan dengan status income dari negara masing-masing. Kalau negara-negara maju di sini prevalensinya rendah, kemudian meningkat sedikit pada upper middle, lower middle, dan paling tinggi adalah pada negara yang penghasilannya memang rendah,” jelasnya.
Prof. Murti mengatakan, faktor ekonomi dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan zat besi karena sumber zat besi yang tinggi banyak berasal dari protein hewani.
Karena itu, kemampuan keluarga menyediakan makanan bergizi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pencegahan defisiensi besi.
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Jawa Pos
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