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Penulis: Rabbany Wanadriani
Rabu, 11 November 2026 | 21.19 WIB

Waspada! 6 Perubahan Sikap Pria Ini Bisa Menjadi Tanda Ada Sesuatu yang Disembunyikan

ilustrasi pria yang berselingkuh. (Freepik) - Image

ilustrasi pria yang berselingkuh. (Freepik)

JawaPos.com - Menjaga kepercayaan merupakan salah satu fondasi penting dalam sebuah hubungan asmara. Namun, tidak semua hubungan berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seseorang mulai menunjukkan perubahan sikap yang membuat pasangannya merasa curiga.

Perselingkuhan tidak selalu diawali dengan hubungan fisik atau kedekatan yang terlihat jelas. Dalam sejumlah situasi, perilaku sehari-hari justru bisa memperlihatkan adanya persoalan mengenai komitmen dan keterbukaan terhadap pasangan.

Perubahan seperti menjadi lebih tertutup, mudah tersinggung ketika ditanya, hingga mendadak memberikan perhatian berlebihan terkadang menimbulkan tanda tanya. Meski begitu, perilaku tersebut tidak otomatis membuktikan seseorang sedang berselingkuh karena bisa dipengaruhi berbagai faktor lainnya.

Dilansir dari Geediting, terdapat enam pola perilaku yang kerap dikaitkan dengan pria yang tidak menjaga kesetiaan dalam hubungan. Mengenali pola-pola ini dapat membantu seseorang lebih memahami dinamika hubungan yang sedang dijalani.

1. Masih Suka Membuka Peluang dengan Perempuan Lain

Salah satu perilaku yang patut diperhatikan adalah ketika seorang pria tetap memberikan ruang bagi kemungkinan menjalin hubungan romantis dengan orang lain meskipun sudah memiliki pasangan.

Hal ini bisa terlihat dari kebiasaannya menggoda perempuan lain, mempertahankan kedekatan yang tidak wajar dengan mantan kekasih, atau masih aktif menggunakan aplikasi kencan tanpa sepengetahuan pasangan.

Sikap tersebut dapat menunjukkan bahwa komitmen yang dibangun belum sepenuhnya dijalankan dengan serius.

Dalam hubungan yang sehat, seseorang seharusnya memahami bahwa kebebasan pribadi tetap perlu berjalan seiring dengan kesepakatan dan rasa saling menghormati.

2. Mudah Marah Ketika Ditanya Mengenai Keberadaannya

Komunikasi terbuka merupakan bagian penting dalam membangun rasa percaya. Namun, pria yang menyembunyikan sesuatu terkadang menunjukkan reaksi berlebihan ketika pasangannya menanyakan aktivitas atau keberadaannya.

Pertanyaan sederhana seperti sedang berada di mana atau dengan siapa bisa berubah menjadi perdebatan panjang. Ia mungkin merasa terganggu, menghindari jawaban, atau justru membalikkan keadaan dengan menyalahkan pasangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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