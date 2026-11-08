Ingin Lebih Nyaman dengan Perubahan? Lakukan 6 Strategi yang Teruji Ini Menurut Psikologi

seseorang yang nyaman akan perubahan / foto: Magnific/amanlasmana7

JawaPos.com - Perubahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Setiap orang pasti mengalaminya, baik perubahan dalam pekerjaan, hubungan, lingkungan sosial, kondisi keuangan, maupun perjalanan hidup secara keseluruhan. Ada perubahan yang datang atas keinginan sendiri, tetapi tidak sedikit pula yang terjadi di luar kendali kita. Menariknya, meskipun perubahan sering kali membawa peluang baru, banyak orang justru merasa cemas, takut, bahkan kehilangan arah ketika harus menghadapinya.

Mengapa demikian? Salah satu alasannya adalah karena manusia secara alami menyukai sesuatu yang familiar dan dapat diprediksi. Rutinitas memberikan rasa aman karena kita sudah mengetahui apa yang akan terjadi dan bagaimana harus meresponsnya. Sebaliknya, perubahan menghadirkan ketidakpastian. Kita mungkin tidak tahu apakah keputusan yang diambil akan berhasil, apakah lingkungan baru akan menyenangkan, atau apakah kita mampu menghadapi tantangan yang muncul setelahnya.



Namun, merasa tidak nyaman ketika menghadapi perubahan bukan berarti kita lemah atau tidak mampu beradaptasi.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (7/11), dalam psikologi, respons terhadap perubahan merupakan bagian dari proses penyesuaian diri. Otak membutuhkan waktu untuk memahami situasi baru, membangun kebiasaan berbeda, dan menemukan kembali rasa aman.



Kabar baiknya, kemampuan beradaptasi bukanlah sesuatu yang sepenuhnya ditentukan oleh kepribadian. Kemampuan ini dapat dilatih melalui kebiasaan dan strategi psikologis yang tepat.



Jika kamu ingin lebih nyaman menghadapi perubahan, berikut enam strategi yang didukung oleh temuan dan pendekatan dalam psikologi. Strategi-strategi ini dapat membantumu mengurangi kecemasan, membangun ketahanan mental, dan melihat perubahan sebagai kesempatan untuk berkembang.



1. Ubah Cara Pandang terhadap Perubahan



Strategi pertama adalah mengubah cara kamu memandang perubahan. Sering kali, ketidaknyamanan bukan hanya muncul karena perubahan itu sendiri, tetapi juga karena makna yang kita berikan terhadap perubahan tersebut.



Misalnya, ketika mendapatkan pekerjaan baru, seseorang mungkin langsung berpikir, "Bagaimana kalau saya tidak mampu melakukannya?" atau "Bagaimana kalau semuanya menjadi lebih buruk?"



Pikiran seperti ini dapat memperbesar rasa takut, bahkan sebelum kita benar-benar menghadapi situasi tersebut.



Dalam psikologi kognitif, terdapat konsep yang dikenal sebagai cognitive reappraisal, yaitu kemampuan untuk menafsirkan kembali suatu situasi dari sudut pandang yang berbeda. Pendekatan ini membantu seseorang mengelola respons emosional dengan mengubah cara memahami sebuah peristiwa.



Alih-alih menganggap perubahan sebagai ancaman, cobalah melihatnya sebagai kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru.



Sebagai contoh:



Daripada berpikir, "Saya takut memulai kehidupan baru," cobalah mengatakan, "Ini kesempatan untuk mengenal kemampuan diri yang belum pernah saya gunakan."



Daripada berpikir, "Saya kehilangan kenyamanan," katakan kepada diri sendiri, "Saya sedang belajar membangun kenyamanan dalam lingkungan yang berbeda."



Daripada berpikir, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi," ubahlah menjadi, "Saya tidak harus mengetahui semuanya sekarang."



Perlu diingat, mengubah cara pandang bukan berarti memaksakan diri untuk selalu berpikir positif. Kamu tetap boleh mengakui bahwa perubahan terasa sulit, mengecewakan, atau menakutkan.



Tujuannya adalah menghindari kesimpulan negatif yang terlalu cepat dan memberikan ruang bagi kemungkinan yang lebih baik.



Cara menerapkannya: Setiap kali menghadapi perubahan, tuliskan tiga kemungkinan positif yang mungkin muncul dari situasi tersebut. Latihan sederhana ini dapat membantumu melihat bahwa sebuah perubahan tidak selalu membawa konsekuensi buruk.



2. Fokus pada Hal-Hal yang Bisa Kamu Kendalikan



Salah satu sumber kecemasan terbesar ketika menghadapi perubahan adalah keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu.



Kita ingin mengetahui hasil akhirnya, memastikan semua berjalan sesuai rencana, dan menghindari kemungkinan terburuk. Sayangnya, kehidupan tidak selalu memberikan kepastian seperti yang kita inginkan.



Ada banyak hal yang berada di luar kendali kita, seperti keputusan orang lain, perubahan kondisi ekonomi, kebijakan perusahaan, atau kejadian tidak terduga.



Ketika terlalu sibuk memikirkan hal-hal tersebut, energi mental kita akan terkuras. Akibatnya, kita justru kesulitan melakukan tindakan yang sebenarnya bisa membantu.



Dalam pendekatan terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy (CBT), seseorang diajak mengenali hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Salah satu penerapannya adalah mengarahkan perhatian pada respons dan tindakan yang masih dapat kita pilih.



Cobalah membedakan dua hal berikut:



Hal yang tidak bisa kamu kendalikan:



Pendapat orang lain terhadap keputusanmu.



Kecepatan perubahan yang terjadi.



Masa lalu yang tidak dapat diulang.



Semua kemungkinan yang mungkin terjadi di masa depan.



Hal yang masih bisa kamu kendalikan:



Cara kamu merespons situasi.



Keputusan yang kamu ambil hari ini.



Seberapa banyak usaha yang kamu berikan.



Kebiasaan yang kamu bangun.



Bagaimana kamu menjaga kesehatan fisik dan mental.



Ketika menghadapi perubahan, tanyakan kepada diri sendiri: "Apa satu hal kecil yang bisa saya lakukan sekarang?"



Pertanyaan ini membantu mengalihkan perhatian dari kecemasan menuju tindakan nyata.



Misalnya, jika kamu sedang menghadapi perubahan pekerjaan, mungkin kamu tidak bisa mengendalikan seluruh situasi di kantor. Namun, kamu bisa meningkatkan keterampilan, memperbaiki komunikasi, mencari informasi, dan mempersiapkan diri menghadapi tanggung jawab baru.



Ingat, kamu tidak harus mengendalikan seluruh keadaan untuk tetap memiliki kendali atas hidupmu.



3. Mulai dari Perubahan Kecil, Jangan Memaksakan Diri



Banyak orang merasa kewalahan ketika harus menghadapi perubahan besar secara sekaligus.



Mereka ingin segera menjadi pribadi yang lebih disiplin, berani, produktif, atau percaya diri. Namun, ketika mencoba mengubah semuanya dalam waktu singkat, mereka justru mengalami kelelahan dan akhirnya kembali ke kebiasaan lama.



Psikologi perilaku menunjukkan bahwa kebiasaan lebih mudah dibangun melalui tindakan yang dapat diulang secara konsisten.



Konsep behavioral activation dan pendekatan pembentukan kebiasaan menekankan pentingnya tindakan konkret, terukur, dan realistis untuk membantu seseorang bergerak menuju perubahan.



Kamu tidak perlu mengubah seluruh kehidupan dalam satu malam. Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang terasa masuk akal.



Contohnya:



Jika ingin lebih percaya diri di lingkungan baru, mulailah dengan menyapa satu orang setiap hari.



Jika ingin terbiasa bekerja dengan sistem baru, pelajari satu fitur atau keterampilan setiap hari.



Jika ingin menjalani gaya hidup yang lebih sehat, mulailah dengan berjalan kaki selama 10 menit.



Jika ingin lebih mandiri, cobalah mengambil satu keputusan sederhana tanpa terlalu bergantung pada pendapat orang lain.



Mengapa langkah kecil begitu penting?



Karena setiap keberhasilan kecil dapat memberikan pengalaman bahwa kamu mampu menghadapi sesuatu yang sebelumnya terasa sulit. Pengalaman ini dapat memperkuat keyakinan terhadap kemampuan diri atau yang dalam psikologi dikenal sebagai self-efficacy.



Semakin sering kamu membuktikan bahwa dirimu mampu melakukan sesuatu, semakin besar kemungkinan kamu berani menghadapi tantangan berikutnya.



Jangan meremehkan kemajuan kecil. Perubahan besar sering kali merupakan hasil dari banyak tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten.



4. Latih Diri untuk Menerima Ketidakpastian



Salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi perubahan adalah ketidakpastian.



Kita sering merasa lebih nyaman ketika mengetahui apa yang akan terjadi. Namun, perubahan membuat banyak hal menjadi tidak jelas.



Ketika menghadapi situasi yang belum pasti, pikiran kita terkadang menciptakan berbagai skenario negatif. Kita membayangkan kegagalan, penolakan, kehilangan, atau kemungkinan buruk lainnya.



Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan intolerance of uncertainty, yaitu kecenderungan seseorang merasa sangat tidak nyaman ketika menghadapi sesuatu yang tidak pasti.



Jika dibiarkan, kecenderungan ini dapat membuat seseorang terus-menerus mencari kepastian, menghindari pengalaman baru, atau menunda keputusan penting.



Padahal, tidak semua hal dalam kehidupan bisa dipastikan terlebih dahulu.



Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan melatih diri menghadapi ketidakpastian secara bertahap.



Misalnya:



Cobalah melakukan sesuatu yang baru tanpa harus mengetahui seluruh hasilnya.



Belajarlah mengambil keputusan sederhana meskipun informasi belum sempurna.



Kurangi kebiasaan memikirkan semua kemungkinan buruk secara berulang.



Berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk belajar sambil menjalani proses.



Kamu juga bisa menggunakan kalimat pengingat seperti:



"Saya mungkin belum mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi saya percaya bahwa saya bisa belajar menghadapinya."



Kalimat tersebut bukan jaminan bahwa semuanya akan berjalan lancar. Namun, kalimat itu mengingatkan bahwa kemampuan menghadapi masalah juga dapat berkembang seiring pengalaman.



Perlu dipahami bahwa menerima ketidakpastian bukan berarti bersikap ceroboh atau mengabaikan risiko. Kamu tetap perlu mempertimbangkan konsekuensi dan membuat perencanaan. Bedanya, kamu tidak membiarkan kebutuhan akan kepastian menghalangimu untuk bergerak.



5. Bangun Dukungan Sosial dan Jangan Menghadapi Semuanya Sendirian



Ketika mengalami perubahan, sebagian orang memilih memendam perasaan dan berusaha menyelesaikan semuanya sendiri.



Mereka mungkin merasa harus terlihat kuat, tidak ingin merepotkan orang lain, atau takut dianggap tidak mampu menghadapi masalah.



Padahal, dukungan sosial merupakan salah satu faktor penting yang membantu manusia menghadapi tekanan dan beradaptasi dengan situasi sulit.



Penelitian psikologi menunjukkan bahwa hubungan sosial yang suportif dapat membantu seseorang mengelola stres, memperoleh perspektif baru, dan merasa lebih aman ketika menghadapi tantangan.



Dukungan tidak selalu harus berupa solusi atau nasihat. Terkadang, seseorang hanya membutuhkan teman yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi.



Ketika sedang menghadapi perubahan, cobalah melakukan beberapa hal berikut:



Pertama, ceritakan apa yang sedang kamu rasakan.



Jangan selalu memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja. Mengungkapkan kecemasan kepada orang yang dipercaya dapat membantu kamu memahami perasaan sendiri.



Kedua, cari orang yang memiliki pengalaman serupa.



Berbicara dengan seseorang yang pernah mengalami perubahan serupa dapat memberikan wawasan praktis dan membuatmu merasa tidak sendirian.



Ketiga, jangan ragu meminta bantuan.



Jika kamu kesulitan beradaptasi dengan pekerjaan baru, mintalah arahan kepada rekan kerja yang lebih berpengalaman. Jika sedang menghadapi masalah pribadi yang berat, pertimbangkan untuk berbicara dengan psikolog.



Keempat, jaga hubungan yang memberikan energi positif.



Luangkan waktu bersama keluarga, sahabat, atau orang-orang yang membuatmu merasa diterima dan dihargai.



Ingat, menjadi pribadi yang tangguh bukan berarti harus mampu melakukan semuanya sendiri. Terkadang, keberanian terbesar justru terlihat ketika seseorang bersedia meminta bantuan.



6. Kembangkan Growth Mindset dan Jadikan Perubahan sebagai Proses Belajar



Strategi terakhir adalah membangun growth mindset, yaitu pola pikir yang memandang kemampuan dan keterampilan sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan melalui usaha, strategi yang tepat, pembelajaran, dan pengalaman.



Konsep ini dipopulerkan oleh psikolog Carol Dweck melalui penelitiannya mengenai pola pikir berkembang dan pola pikir tetap (fixed mindset).



Seseorang dengan fixed mindset cenderung menganggap kemampuan sebagai sesuatu yang relatif tetap. Akibatnya, mereka mungkin menghindari tantangan karena takut terlihat gagal atau tidak kompeten.



Sebaliknya, seseorang dengan growth mindset lebih terbuka terhadap tantangan karena melihat kesalahan sebagai bagian dari proses belajar.



Perbedaan pola pikir ini dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi perubahan.



Misalnya, ketika mendapatkan tanggung jawab baru, seseorang dengan pola pikir tetap mungkin berkata:



"Saya memang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan ini."



Sementara itu, seseorang dengan pola pikir berkembang akan berpikir:



"Saya belum menguasai pekerjaan ini, tetapi saya bisa mempelajarinya."



Perhatikan perbedaan kata "tidak bisa" dan "belum bisa".



Kata "belum" memberikan ruang bagi kemungkinan untuk berkembang.



Untuk melatih pola pikir ini, kamu bisa melakukan beberapa hal:



Jangan menganggap kesalahan sebagai bukti bahwa kamu tidak mampu.



Berani mencoba keterampilan yang belum pernah dipelajari.



Evaluasi pengalaman untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki.



Hargai proses belajar, bukan hanya hasil akhir.



Jadikan tantangan sebagai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan.



Kamu juga perlu memahami bahwa proses adaptasi tidak selalu berjalan lurus. Ada kalanya kamu merasa berkembang, tetapi pada hari berikutnya kembali merasa takut atau tidak yakin.



Hal tersebut tidak otomatis berarti kamu mengalami kemunduran. Adaptasi membutuhkan waktu, dan setiap orang memiliki kecepatan yang berbeda.



Yang terpenting adalah tetap bersedia belajar dan tidak menjadikan kesulitan sementara sebagai alasan untuk berhenti berkembang.



Mengapa Kita Perlu Belajar Menjadi Lebih Nyaman dengan Perubahan?



Perubahan tidak selalu bisa dihindari. Bahkan ketika kita sudah memiliki rencana yang matang, kehidupan tetap dapat menghadirkan situasi yang tidak terduga.



Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi menjadi salah satu keterampilan psikologis yang penting untuk dimiliki.



Orang yang mampu beradaptasi dengan lebih baik cenderung memiliki kesempatan lebih besar untuk menghadapi tantangan secara fleksibel, menemukan alternatif solusi, dan mempertahankan fungsi sehari-hari ketika keadaan berubah.



Namun, perlu diingat bahwa menjadi nyaman dengan perubahan bukan berarti kamu harus menyukai setiap perubahan yang terjadi.



Ada perubahan yang memang menyenangkan, tetapi ada pula perubahan yang membawa kesedihan, kehilangan, dan kekecewaan.



Kamu tidak harus selalu merasa kuat. Kamu juga tidak perlu memaksakan diri untuk segera menerima sesuatu yang membutuhkan waktu untuk diproses.



Berikan ruang bagi dirimu untuk merasa takut, kecewa, atau bingung. Setelah itu, perlahan-lahan bangun kembali keberanian untuk mengambil langkah berikutnya.



Kesimpulan: Belajar Beradaptasi adalah Bagian dari Pertumbuhan Diri



Menjadi lebih nyaman dengan perubahan bukanlah kemampuan yang muncul secara instan. Dibutuhkan kesadaran, latihan, dan kemauan untuk keluar dari pola lama yang selama ini memberikan rasa aman.



Enam strategi psikologis yang bisa kamu terapkan adalah:



Ubah cara pandang terhadap perubahan dengan melihat kemungkinan dan peluang baru.



Fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan agar energi mental tidak habis untuk mengkhawatirkan sesuatu di luar kendalimu.



Mulai dari perubahan kecil supaya proses adaptasi terasa lebih realistis dan berkelanjutan.



Latih diri menerima ketidakpastian tanpa harus mengetahui seluruh jawaban sebelum melangkah.



Bangun dukungan sosial agar kamu tidak harus menghadapi setiap tantangan sendirian.



Kembangkan growth mindset dengan memandang tantangan dan kesalahan sebagai kesempatan belajar.



Pada akhirnya, perubahan bukan hanya tentang meninggalkan sesuatu yang lama. Perubahan juga merupakan kesempatan untuk menemukan kemampuan baru, membangun pengalaman, dan mengenal diri sendiri dengan lebih baik.



Jangan menunggu sampai kamu merasa benar-benar siap untuk menghadapi perubahan. Terkadang, rasa percaya diri justru tumbuh setelah kamu berani mengambil langkah pertama.



