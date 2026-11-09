Bukan Sekadar Pandai Bicara, Ini 7 Sifat Orang yang Gampang Membangun Pertemanan

JawaPos.com – Bertemu orang baru dan membangun pertemanan di lingkungan yang belum dikenal bukanlah kemampuan yang dimiliki semua orang. Sebagian individu membutuhkan waktu untuk merasa nyaman, sedangkan sebagian lainnya justru mampu mencairkan suasana dan menjalin hubungan dengan mudah.

Orang yang gampang akrab biasanya tidak hanya mengandalkan kemampuan berbicara. Ada kebiasaan dan karakter tertentu yang membuat kehadirannya terasa menyenangkan, sehingga orang lain lebih terbuka untuk mengenal mereka.

Dalam psikologi sosial, kemampuan membangun hubungan interpersonal berkaitan dengan sejumlah faktor, mulai dari empati, keterampilan komunikasi, hingga kemampuan memahami situasi sosial.

Menariknya, kemampuan tersebut tidak selalu berasal dari bakat sejak lahir. Kebiasaan berinteraksi, pengalaman hidup, dan kemauan untuk memahami orang lain juga dapat membantu seseorang mengembangkan keterampilan sosialnya.

Dilansir dari Geediting, ada tujuh sifat yang umumnya dikaitkan dengan individu yang mudah menjalin pertemanan di berbagai lingkungan.

Lantas, karakter apa saja yang membuat seseorang gampang diterima dan nyaman bergaul dengan orang baru? Berikut penjelasannya.

1. Menjadi Pendengar yang Baik Salah satu karakter yang membuat seseorang mudah disukai adalah kemampuannya mendengarkan dengan sungguh-sungguh.

Mereka tidak selalu berusaha menjadi pusat perhatian dalam percakapan. Sebaliknya, mereka memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bercerita tanpa terburu-buru memotong pembicaraan.

Kebiasaan ini dikenal sebagai active listening atau mendengarkan secara aktif. Artinya, seseorang tidak hanya menangkap perkataan lawan bicara, tetapi juga berusaha memahami maksud dan perasaan di balik cerita tersebut.