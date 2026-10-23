7 Pola Pertemanan yang Menunjukkan Kamu Berada dalam Circle Toxic Menurut Psikologi

Seseorang yang memiliki circle teman yang toxic. (Magnific)

JawaPos.com - Pertemanan seharusnya menjadi salah satu tempat di mana kita bisa merasa diterima, didengar, dan menjadi diri sendiri. Kita mungkin tidak selalu sepakat dengan teman-teman, tetapi setidaknya ada rasa aman untuk berbicara, bercanda, berbagi cerita, bahkan mengakui ketika sedang tidak baik-baik saja.



Namun, tidak semua pertemanan memberikan pengalaman seperti itu.



Ada circle pertemanan yang dari luar terlihat sangat kompak. Mereka sering pergi bersama, saling berkomentar di media sosial, membuat lelucon bersama, bahkan tampak seperti kelompok yang tidak terpisahkan. Tetapi di balik kekompakan tersebut, bisa saja terdapat pola hubungan yang membuat salah satu atau beberapa anggotanya merasa tertekan, tidak dihargai, atau terus-menerus mempertanyakan dirinya sendiri.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (22/10), dalam psikologi populer, pola hubungan semacam ini sering disebut sebagai toxic friendship atau pertemanan yang tidak sehat.



Yang perlu dipahami, istilah "toxic" bukanlah diagnosis psikologis. Seseorang juga tidak otomatis menjadi teman yang toxic hanya karena pernah melakukan kesalahan. Setiap hubungan pasti memiliki konflik, salah paham, kecemburuan, atau momen ketika seseorang bersikap egois.



Yang lebih penting adalah pola yang terus berulang.



Jika kamu mulai melihat beberapa pola berikut dalam circle pertemananmu, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak dan bertanya: Apakah pertemanan ini benar-benar membuatku merasa lebih baik, atau justru perlahan menguras diriku?



1. Kamu Harus Selalu Mengikuti Aturan Tidak Tertulis dalam Circle



Salah satu tanda hubungan pertemanan yang tidak sehat adalah ketika kamu merasa harus mengikuti "aturan" tertentu agar tetap diterima.



Misalnya, semua anggota circle harus menyukai orang yang sama. Kalau mayoritas tidak menyukai seseorang, kamu juga diharapkan untuk tidak dekat dengannya.



Atau ketika semua orang memiliki pendapat tertentu dan kamu merasa tidak bebas menyampaikan pandangan yang berbeda.



Awalnya mungkin terlihat sepele.



"Jangan terlalu dekat sama dia."



"Kalau kamu masih temenan sama dia, berarti kamu bukan bagian dari kita."



"Kok kamu nggak ikut?"



"Semua orang datang, masa kamu nggak?"



Kalimat-kalimat seperti ini bisa menjadi masalah ketika muncul terus-menerus dan membuat seseorang merasa bahwa penerimaan dalam kelompok bergantung pada kepatuhan.



Dalam hubungan yang sehat, perbedaan pendapat seharusnya tidak otomatis membuat seseorang kehilangan tempat.



Kamu seharusnya tetap boleh memiliki pilihan sendiri.



Teman yang sehat mungkin tidak setuju dengan keputusanmu, tetapi mereka tidak perlu menghukummu hanya karena kamu memilih sesuatu yang berbeda.



Sebaliknya, jika kamu terus merasa harus "menyesuaikan diri" agar tidak dikeluarkan dari kelompok, bisa jadi yang kamu pertahankan bukan lagi sebuah pertemanan, melainkan kebutuhan untuk diterima.



2. Bercanda Sering Berubah Menjadi Penghinaan



Hampir semua circle punya candaan internal.



Teman dekat bahkan sering saling meledek. Dalam batas tertentu, hal tersebut justru bisa menjadi bagian menyenangkan dari pertemanan.



Masalahnya muncul ketika candaan selalu diarahkan kepada orang yang sama dan digunakan untuk mempermalukan atau merendahkannya.



Misalnya, seseorang terus-menerus dijadikan bahan lelucon karena penampilan, pekerjaan, kondisi keluarga, hubungan asmara, kemampuan akademik, atau kelemahan pribadi.



Ketika orang tersebut merasa tidak nyaman, responsnya justru:



"Ah, baper banget."



"Cuma bercanda."



"Kalau nggak bisa bercanda jangan berteman."



Kalimat semacam ini penting diperhatikan.



Bercanda membutuhkan batas. Jika seseorang sudah menyampaikan bahwa suatu candaan menyakitinya, teman yang peduli seharusnya dapat mempertimbangkan perasaannya.



Humor yang sehat biasanya membuat orang-orang yang terlibat bisa tertawa bersama.



Humor yang tidak sehat sering kali membuat satu orang tertawa karena terpaksa sementara yang lain tertawa karena menjadikannya objek hiburan.



Perbedaannya memang tipis, tetapi dampaknya bisa besar.



Jika kamu sering pulang dari nongkrong dengan perasaan malu, rendah diri, atau terus memikirkan perkataan teman-temanmu, jangan buru-buru menganggap bahwa kamu terlalu sensitif.



Coba lihat polanya.



Apakah candaan itu terjadi sekali?



Atau hampir setiap kali kalian berkumpul?



3. Kamu Merasa Harus Membuktikan Loyalitas



Dalam circle yang tidak sehat, loyalitas terkadang berubah menjadi semacam ujian.



Kamu dianggap teman baik jika bersedia melakukan apa pun untuk kelompok.



Misalnya, ikut membenci seseorang karena temanmu sedang bermasalah dengannya.



Ikut menyebarkan rahasia.



Membela teman meskipun jelas dia melakukan kesalahan.



Atau bahkan melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan nilai pribadi hanya supaya tidak dianggap sebagai "pengkhianat".



Kalimat seperti:



"Kalau kamu sahabatku, harusnya kamu bela aku."



"Kalau kamu nggak ikut, berarti kamu di pihak mereka."



"Kita sudah bertahun-tahun berteman, masa kamu nolak?"



bisa menjadi bentuk tekanan sosial apabila digunakan berulang kali untuk memaksa seseorang.



Pertemanan yang sehat tidak seharusnya membuat kamu harus mengorbankan prinsip hanya untuk membuktikan kesetiaan.



Justru teman yang baik seharusnya mampu mengatakan:



"Aku tetap temanmu, tapi menurutku kamu salah."



Ini adalah salah satu bentuk kedewasaan dalam hubungan.



Teman bukan berarti selalu membenarkan.



Teman yang sehat dapat mendukungmu sebagai manusia tanpa harus mendukung setiap tindakanmu.



4. Masalahmu Selalu Dianggap Sepele, tetapi Masalah Mereka Harus Didengar



Coba perhatikan bagaimana circle-mu merespons ketika kamu sedang mengalami masalah.



Ketika mereka memiliki masalah, kamu diminta mendengarkan berjam-jam.



Kamu memberikan dukungan.



Kamu mencoba memahami.



Kamu bahkan mungkin rela mengubah jadwal untuk menemani mereka.



Tetapi ketika giliranmu membutuhkan tempat bercerita, responsnya berbeda.



"Ah, itu belum seberapa."



"Masalahmu gampang."



"Jangan terlalu dipikirin."



Atau percakapan justru kembali kepada masalah mereka.



Jika pola tersebut terjadi berulang kali, hubungan itu mungkin mulai kehilangan keseimbangan.



Pertemanan yang sehat tidak selalu harus 50:50 setiap saat. Ada masa ketika seseorang memang membutuhkan lebih banyak dukungan daripada yang lain.



Namun dalam jangka panjang, seharusnya ada rasa saling peduli.



Kamu tidak harus selalu menjadi pendengar.



Kamu juga berhak didengarkan.



Kamu tidak harus selalu menjadi orang yang kuat.



Kamu juga boleh memiliki hari ketika kamu membutuhkan seseorang.



Dan kamu tidak seharusnya merasa bersalah hanya karena membutuhkan dukungan dari teman.



5. Mereka Membuatmu Meragukan Diri Sendiri



Ini mungkin salah satu pola yang paling sulit dikenali.



Circle yang tidak sehat tidak selalu menunjukkan perilaku agresif secara terang-terangan.



Kadang-kadang pengaruhnya muncul perlahan.



Setelah sering bergaul dengan mereka, kamu mulai berpikir:



"Jangan-jangan aku memang terlalu sensitif."



"Jangan-jangan aku memang nggak cukup pintar."



"Kenapa aku selalu merasa salah?"



"Kayaknya aku memang nggak cocok berteman dengan siapa pun."



"Kalau aku pergi dari mereka, mungkin nggak ada yang mau berteman denganku."



Jika perasaan tersebut muncul terus-menerus setelah berinteraksi dengan kelompok tertentu, ada baiknya kamu mengevaluasi dinamika hubungan tersebut.



Dalam psikologi, lingkungan sosial dapat memengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri. Kritik, penolakan, perbandingan sosial, dan pengalaman dipermalukan secara berulang dapat berkontribusi terhadap menurunnya rasa percaya diri.



Bukan berarti setiap rasa insecure disebabkan oleh teman.



Namun hubungan sosial memang memiliki peran dalam pembentukan dan pemeliharaan cara kita memandang diri sendiri.



Karena itu, penting untuk bertanya:



"Ketika aku bersama mereka, apakah aku lebih bebas menjadi diriku sendiri atau justru terus merasa harus membuktikan bahwa aku cukup baik?"



Pertanyaan sederhana ini terkadang membuka banyak hal.



6. Ada Kompetisi yang Tidak Pernah Berakhir



Persaingan dalam pertemanan sebenarnya bukan sesuatu yang selalu buruk.



Teman bisa saling memotivasi untuk berkembang.



Teman bisa merasa senang ketika temannya mendapatkan pekerjaan bagus, memiliki pasangan, lulus kuliah, membeli sesuatu yang diinginkan, atau mencapai tujuan tertentu.



Masalah muncul ketika keberhasilanmu selalu dianggap sebagai ancaman.



Kamu mendapatkan sesuatu, lalu mereka mencari cara untuk mengecilkannya.



"Kebetulan aja."



"Segitu doang?"



"Kalau aku mau juga bisa."



"Ah, sebenarnya nggak sebagus itu."



Atau ketika setiap pencapaian berubah menjadi perlombaan.



Kamu membeli sesuatu, mereka harus membeli yang lebih mahal.



Kamu mendapatkan pekerjaan baru, mereka membandingkan gaji.



Kamu mendapatkan pasangan, mereka membandingkan hubungan.



Kamu memiliki pencapaian, mereka merasa perlu menunjukkan bahwa mereka lebih unggul.



Jika terjadi sesekali, mungkin itu hanya bentuk candaan atau rasa tidak percaya diri.



Tetapi jika menjadi pola, hubungan tersebut dapat terasa melelahkan.



Pertemanan seharusnya tidak membuat keberhasilanmu terasa seperti sesuatu yang harus kamu sembunyikan agar orang lain tidak merasa tersaingi.



Teman yang sehat tidak selalu sempurna dalam merespons keberhasilanmu, tetapi secara umum mereka dapat merasa senang melihatmu berkembang.



7. Kamu Merasa Lebih Lelah Setelah Bertemu Mereka



Ini mungkin tanda yang paling sederhana sekaligus paling penting.



Setelah bertemu teman-temanmu, bagaimana perasaanmu?



Apakah kamu merasa lebih ringan?



Lebih bahagia?



Merasa didukung?



Atau justru merasa lelah secara emosional?



Mungkin kamu terus memikirkan percakapan yang baru saja terjadi.



Mungkin kamu khawatir apakah tadi salah bicara.



Mungkin kamu merasa bersalah.



Mungkin kamu merasa tidak cukup baik.



Mungkin kamu merasa harus berpura-pura menjadi seseorang yang berbeda.



Sekali lagi, satu kali merasa lelah setelah nongkrong tentu bukan bukti bahwa circle tersebut toxic. Kita semua bisa merasa lelah setelah bersosialisasi.



Yang perlu diperhatikan adalah pola jangka panjangnya.



Jika sebagian besar interaksi membuatmu merasa tidak aman, tertekan, direndahkan, atau terkuras, mungkin ada sesuatu yang perlu dievaluasi.



Tubuh dan emosi kita terkadang menangkap dinamika sosial lebih cepat daripada pikiran sadar kita.



Bukan berarti setiap perasaan tidak nyaman harus langsung dipercaya sebagai bukti bahwa seseorang toxic.



Namun perasaan tersebut layak diperhatikan.



Mengapa Kita Tetap Bertahan dalam Circle yang Tidak Sehat?



Pertanyaan yang sering muncul adalah:



"Kalau memang tidak nyaman, kenapa tidak pergi saja?"



Kenyataannya, meninggalkan sebuah circle tidak selalu mudah.



Kita bisa sudah bertahun-tahun berteman.



Ada kenangan bersama.



Ada foto bersama.



Ada lingkungan sosial yang sama.



Mungkin kalian bekerja di tempat yang sama.



Mungkin satu kampus.



Mungkin tinggal di lingkungan yang sama.



Atau mungkin kamu takut sendirian.



Ada pula kondisi ketika seseorang sudah terbiasa dengan pola hubungan tertentu sehingga menganggapnya normal.



Karena itu, seseorang bisa menyadari bahwa sebuah hubungan tidak sehat tetapi tetap sulit meninggalkannya.



Dan itu bukan berarti dia lemah.



Hubungan manusia memang kompleks.



Toxic Circle Tidak Selalu Berarti Semua Orang di Dalamnya Jahat



Ini juga penting.



Ketika kita menggunakan istilah "toxic", kita terkadang tergoda untuk membagi dunia menjadi dua kelompok: orang baik dan orang jahat.



Padahal kenyataannya jauh lebih rumit.



Seseorang bisa menjadi teman yang sangat baik dalam satu situasi tetapi bersikap buruk dalam situasi lain.



Sebuah circle juga bisa memiliki dinamika yang tidak sehat tanpa berarti semua anggotanya memiliki niat buruk.



Ada kemungkinan mereka sendiri tidak menyadari perilaku tersebut.



Ada kemungkinan pola itu terbentuk karena kebiasaan.



Ada kemungkinan mereka belum belajar berkomunikasi dengan sehat.



Karena itu, sebelum memberikan label, lebih baik fokus pada perilaku dan dampaknya.



Bukan:



"Temanku orang toxic."



Tetapi:



"Ketika aku mengatakan tidak, aku sering dibuat merasa bersalah."



Pernyataan kedua jauh lebih konkret dan membantu kita mengambil keputusan.



Lalu, Apa yang Sebaiknya Dilakukan?



Jika kamu mulai mengenali beberapa pola di atas, kamu tidak harus langsung memutuskan semua hubungan.



Langkah pertama bisa berupa mengamati.



Tanyakan kepada dirimu:



Bagaimana perasaanku sebelum, selama, dan setelah bertemu mereka?



Kemudian perhatikan batasanmu.



Apakah kamu bisa mengatakan "tidak" tanpa dihukum secara sosial?



Apakah kamu bisa berbeda pendapat?



Apakah kamu bisa memiliki teman di luar circle?



Apakah rahasiamu dihormati?



Apakah kesalahanmu dapat dibicarakan tanpa mempermalukanmu?



Apakah kamu merasa aman menjadi diri sendiri?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa membantu membedakan antara pertemanan yang memang sedang mengalami konflik dengan hubungan yang secara konsisten tidak sehat.



Jika memungkinkan, komunikasikan batasanmu.



Misalnya:



"Aku kurang nyaman kalau masalah pribadi dijadikan bahan bercandaan."



"Aku tidak mau ikut membicarakan keburukan orang lain."



"Aku paham kamu tidak setuju, tapi keputusan ini tetap pilihanku."



Respons mereka terhadap batasan tersebut juga memberikan informasi penting.



Orang yang peduli mungkin membutuhkan waktu untuk memahami, tetapi biasanya ada ruang untuk berdiskusi.



Sebaliknya, jika setiap batasan selalu dibalas dengan penghinaan, ancaman kehilangan pertemanan, manipulasi, atau tekanan, itu adalah sinyal yang patut diperhatikan.



Kamu Tidak Harus Menunggu Sampai Semuanya Menjadi Buruk



Ada anggapan bahwa seseorang baru boleh meninggalkan pertemanan ketika terjadi pengkhianatan besar.



Padahal tidak harus begitu.



Kamu tidak perlu menunggu sampai mengalami penghinaan berat untuk menyadari bahwa sebuah hubungan tidak lagi baik untukmu.



Kadang-kadang alasan seseorang menjauh sangat sederhana:



"Aku tidak merasa menjadi diriku sendiri ketika bersama mereka."



Dan itu sudah cukup untuk melakukan evaluasi.



Menjaga jarak bukan selalu berarti membenci.



Mengurangi intensitas pertemuan bukan berarti kamu jahat.



Memiliki teman di luar circle bukan berarti tidak loyal.



Dan mengatakan "tidak" bukan berarti kamu teman yang buruk.



Ada kalanya kita memang tumbuh ke arah yang berbeda.



Orang yang dulu sangat cocok dengan kita bisa menjadi kurang cocok beberapa tahun kemudian.



Itu bagian dari kehidupan.



Pertemanan yang Sehat Seharusnya Memberi Ruang untuk Menjadi Manusia



Pada akhirnya, pertemanan yang sehat bukanlah pertemanan tanpa konflik.



Tidak ada hubungan yang selalu sempurna.



Teman bisa salah.



Kita juga bisa salah.



Kita bisa berbeda pendapat.



Kita bisa kecewa.



Yang membedakan adalah bagaimana semuanya ditangani.



Dalam hubungan yang sehat, kamu tetap bisa menjadi individu.



Kamu boleh memiliki pendapat sendiri.



Kamu boleh mengatakan tidak.



Kamu boleh memiliki teman lain.



Kamu boleh berhasil tanpa membuat orang lain merasa harus kalah.



Kamu boleh gagal tanpa dipermalukan.



Kamu boleh bercerita tanpa takut rahasiamu digunakan untuk menyerangmu di kemudian hari.



Dan yang paling penting, kamu tidak perlu terus-menerus merasa bahwa tempatmu dalam kelompok harus diperjuangkan.



Jadi, jika kamu menemukan tujuh pola di atas dalam pertemananmu, jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa semua temanmu adalah orang buruk.



Gunakan itu sebagai kesempatan untuk melihat hubunganmu dengan lebih jujur.



Karena terkadang masalahnya bukan sekadar tentang siapa yang toxic.



Pertanyaan yang lebih penting adalah:



"Apakah hubungan ini masih sehat untukku?"



Jika jawabannya semakin sering "tidak", mungkin sudah waktunya membuat batasan, mengubah dinamika, atau perlahan mencari lingkungan yang membuatmu bisa tumbuh tanpa harus kehilangan dirimu sendiri.



Sebab pertemanan yang baik bukan hanya tentang berapa lama kalian sudah bersama.



