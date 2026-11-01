6 Alasan Mengapa Pengakuan Palsu Ternyata Cukup Sering Terjadi di Pertemanan Menurut Psikologi

seseorang yang menerima pengakuan palsu / foto: Magnific/wayhomestudio

JawaPos.com - Pertemanan sering kali dianggap sebagai salah satu hubungan paling tulus dalam kehidupan manusia. Di dalamnya, seseorang berharap menemukan kejujuran, penerimaan, dukungan, dan rasa saling percaya. Teman biasanya menjadi tempat untuk berbagi cerita, mengungkapkan rahasia, menyampaikan perasaan, hingga menunjukkan sisi diri yang tidak selalu diperlihatkan kepada orang lain.

Namun, tidak semua hal dalam pertemanan berjalan sesederhana itu. Ada kalanya seseorang terlihat mengakui keberhasilan temannya, mendukung keputusan yang dibuatnya, atau menunjukkan rasa bahagia atas pencapaiannya, tetapi sebenarnya tidak merasakan hal yang sama di dalam hati.



Fenomena ini bisa disebut sebagai pengakuan palsu, yaitu ketika seseorang secara verbal atau melalui perilakunya memberikan kesan bahwa ia mengakui, menghargai, atau mendukung orang lain, padahal perasaan sebenarnya berbeda.



Misalnya, seorang teman mengatakan ikut bahagia ketika kita mendapatkan pekerjaan baru, tetapi diam-diam merasa tersaingi. Ada pula seseorang yang selalu mengatakan bahwa kita adalah teman terbaiknya, tetapi dalam situasi tertentu justru meremehkan pencapaian kita atau tidak memberikan dukungan ketika dibutuhkan.



Menariknya, perilaku seperti ini tidak selalu muncul karena seseorang memiliki niat jahat. Dalam psikologi, ada banyak faktor yang dapat membuat manusia menyembunyikan perasaan sebenarnya dan menunjukkan respons yang berbeda dari apa yang mereka rasakan.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (1/11), terdapat enam alasan mengapa pengakuan palsu ternyata cukup sering terjadi dalam pertemanan menurut sudut pandang psikologi.



1. Rasa Iri Membuat Seseorang Sulit Mengakui Keberhasilan Temannya



Salah satu alasan paling umum di balik pengakuan palsu dalam pertemanan adalah rasa iri.



Iri merupakan emosi manusia yang muncul ketika seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa bahwa orang tersebut memiliki sesuatu yang juga diinginkannya. Hal itu bisa berupa keberhasilan karier, kondisi keuangan, hubungan romantis, penampilan, popularitas, maupun kemampuan tertentu.



Dalam hubungan pertemanan, rasa iri terkadang menjadi lebih rumit karena orang yang dibandingkan bukanlah orang asing, melainkan seseorang yang dekat dengan kehidupan kita.



Contohnya, dua orang teman memulai karier dari posisi yang hampir sama. Mereka sering bercerita tentang pekerjaan, impian, dan rencana masa depan. Namun, suatu hari salah satu dari mereka mendapatkan promosi jabatan yang cukup besar.



Secara verbal, teman lainnya mungkin mengatakan, "Wah, selamat! Aku ikut senang mendengarnya."



Akan tetapi, di balik ucapan tersebut, ia justru merasa kecewa terhadap pencapaiannya sendiri. Ia mulai berpikir bahwa dirinya tertinggal, kurang berhasil, atau tidak cukup hebat dibandingkan temannya.



Psikologi sosial mengenal fenomena ini melalui konsep social comparison theory yang diperkenalkan oleh Leon Festinger. Teori tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi kemampuan dan pencapaiannya dengan membandingkan dirinya terhadap orang lain.



Ketika perbandingan tersebut membuat seseorang merasa lebih rendah, rasa iri dapat muncul.



Masalahnya, tidak semua orang mampu mengakui bahwa dirinya sedang merasa iri. Sebagian orang menganggap iri sebagai emosi yang memalukan, terutama ketika diarahkan kepada teman sendiri.



Akibatnya, mereka memilih menyembunyikan perasaan tersebut dengan memberikan pengakuan yang terlihat positif.



Mereka tetap memuji, tetap tersenyum, dan tetap mengucapkan selamat, tetapi secara emosional belum tentu benar-benar ikut bahagia.



Hal ini menunjukkan bahwa seseorang bisa saja menyayangi temannya sekaligus merasa iri terhadap sesuatu yang dimiliki temannya tersebut. Kedua perasaan itu dapat muncul secara bersamaan.



2. Takut Merusak Hubungan Membuat Seseorang Memilih Berpura-pura Setuju



Tidak semua pengakuan palsu muncul karena kecemburuan atau persaingan. Terkadang, seseorang berpura-pura mengakui sesuatu karena takut hubungan pertemanannya menjadi bermasalah.



Dalam psikologi, perilaku ini berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk diterima secara sosial dan keinginan mempertahankan hubungan interpersonal.



Sebagian orang merasa tidak nyaman ketika harus menyampaikan pendapat yang berbeda, terutama kepada teman dekat yang dianggap mudah tersinggung.



Mereka mungkin memiliki pandangan berbeda mengenai keputusan, kebiasaan, atau perilaku temannya. Namun, daripada menghadapi kemungkinan konflik, mereka memilih memberikan respons yang menyenangkan.



Misalnya, seorang teman menceritakan keputusan untuk meninggalkan pekerjaannya demi mengejar sesuatu yang belum pasti. Teman lainnya sebenarnya menganggap keputusan tersebut terlalu berisiko.



Namun, ia justru berkata, "Aku mendukung keputusanmu. Menurutku, itu pilihan yang bagus."



Mengapa ia melakukan hal tersebut?



Bisa jadi karena ia takut dianggap tidak suportif, tidak memahami keadaan temannya, atau bahkan kehilangan hubungan pertemanan jika menyampaikan pendapat yang sebenarnya.



Fenomena ini berkaitan dengan konsep conflict avoidance, yaitu kecenderungan menghindari konflik meskipun terdapat perbedaan pendapat atau ketidaknyamanan yang perlu dibicarakan.



Ada pula konsep impression management, yaitu usaha seseorang mengatur kesan yang ditampilkan kepada orang lain agar dirinya diterima atau dinilai secara positif.



Dalam konteks pertemanan, seseorang mungkin ingin terlihat sebagai teman yang selalu mendukung, pengertian, dan tidak pernah menghakimi.



Sayangnya, keinginan untuk mempertahankan citra tersebut terkadang membuat kejujuran menjadi hal yang dikorbankan.



Padahal, pertemanan yang sehat tidak mengharuskan setiap orang selalu setuju. Justru, kemampuan menyampaikan ketidaksetujuan dengan cara yang baik merupakan salah satu fondasi hubungan yang dewasa.



3. Keinginan Terlihat Baik Membuat Seseorang Memberikan Pengakuan yang Tidak Tulus



Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk mendapatkan penerimaan dan penilaian positif dari lingkungan sosialnya.



Kita ingin dianggap sebagai orang yang baik, ramah, peduli, dan mampu menghargai orang lain. Keinginan tersebut sebenarnya wajar, tetapi dapat menjadi masalah ketika seseorang lebih mementingkan penampilan sosial daripada ketulusan.



Dalam psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan social desirability bias, yaitu kecenderungan seseorang memberikan jawaban atau menunjukkan perilaku yang dianggap dapat diterima secara sosial.



Misalnya, seseorang mungkin tidak benar-benar menghargai keberhasilan temannya. Namun, ia tetap memberikan pujian karena ingin terlihat sebagai pribadi yang tidak iri, dewasa, dan memiliki sikap positif.



Contoh lainnya adalah seseorang yang selalu mengatakan bahwa ia menghargai pendapat semua teman, padahal sebenarnya hanya menghargai pendapat orang-orang yang sejalan dengannya.



Di hadapan kelompok pertemanan, ia berusaha mempertahankan citra sebagai orang yang terbuka dan toleran. Akan tetapi, perilaku sehari-harinya tidak selalu mencerminkan perkataannya.



Mengapa hal seperti ini bisa terjadi?



Salah satu penyebabnya adalah manusia sering kali lebih memperhatikan bagaimana dirinya dipandang daripada bagaimana perasaannya yang sebenarnya.



Mereka memahami bahwa memberikan pengakuan merupakan respons yang dianggap pantas dalam situasi sosial tertentu.



Akibatnya, pujian dan dukungan bisa berubah menjadi semacam formalitas.



Seseorang mengucapkan hal yang benar bukan karena benar-benar mempercayainya, melainkan karena ia mengetahui bahwa ucapan tersebut akan membuat dirinya terlihat baik.



Inilah alasan mengapa tidak semua pujian harus langsung dianggap sebagai bukti ketulusan. Meskipun demikian, kita juga tidak perlu mencurigai setiap pujian yang diterima.



Ketulusan seseorang jauh lebih tepat dinilai melalui konsistensi perilakunya dalam jangka panjang daripada hanya berdasarkan satu ucapan.



4. Persaingan Tersembunyi Membuat Pertemanan Tidak Selalu Berjalan Seimbang



Persaingan tidak hanya terjadi di dunia pekerjaan, pendidikan, atau olahraga. Dalam beberapa situasi, persaingan juga dapat muncul di antara orang-orang yang menganggap dirinya sebagai teman dekat.



Bahkan, persaingan dalam pertemanan terkadang sulit dikenali karena tidak selalu ditunjukkan secara terbuka.



Dua orang mungkin terlihat saling mendukung, sering menghabiskan waktu bersama, dan berbagi banyak pengalaman. Namun, di balik kedekatan tersebut, masing-masing bisa saja memiliki keinginan untuk menjadi lebih unggul.



Persaingan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti siapa yang memiliki pekerjaan lebih baik, siapa yang lebih populer, siapa yang memiliki pasangan lebih menarik, atau siapa yang lebih sering mendapatkan perhatian dari kelompok pertemanan.



Dalam psikologi sosial, fenomena tersebut dapat dipahami melalui teori perbandingan sosial dan konsep persaingan status.



Manusia tidak hanya ingin memiliki kehidupan yang baik, tetapi terkadang juga ingin merasa bahwa dirinya lebih berhasil dibandingkan orang-orang yang berada di lingkungan sosialnya.



Ketika seorang teman mengalami kemajuan, orang yang memiliki kecenderungan kompetitif mungkin merasa posisinya terancam.



Di sinilah pengakuan palsu bisa muncul.



Seseorang mungkin mengatakan bahwa ia bangga terhadap pencapaian temannya, tetapi kemudian berusaha mengecilkan pencapaian tersebut.



Contohnya:



"Kamu beruntung saja bisa mendapatkan pekerjaan itu."



"Sebenarnya pencapaian seperti itu tidak terlalu sulit."



"Aku juga bisa kalau memang mau."



"Bagus sih, tetapi masih banyak orang yang lebih sukses."



Kalimat seperti ini terkadang menjadi cara tidak langsung untuk mempertahankan perasaan superioritas.



Orang tersebut seolah-olah mengakui keberhasilan temannya, tetapi sekaligus berusaha mengurangi nilai keberhasilan tersebut.



Perlu dipahami bahwa persaingan sehat tidak selalu buruk. Persaingan bahkan bisa mendorong seseorang untuk berkembang.



Namun, ketika keberhasilan teman justru dianggap sebagai ancaman terhadap harga diri, hubungan pertemanan dapat berubah menjadi arena perbandingan yang melelahkan.



5. Harga Diri yang Rapuh Membuat Seseorang Sulit Memberikan Pengakuan secara Tulus



Harga diri atau self-esteem memiliki pengaruh besar terhadap cara seseorang memperlakukan orang lain.



Individu dengan harga diri yang relatif stabil biasanya lebih mampu menerima keberhasilan orang lain tanpa merasa bahwa keberhasilan tersebut mengurangi nilai dirinya.



Sebaliknya, seseorang yang memiliki harga diri rapuh mungkin lebih mudah merasa terancam ketika melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang belum berhasil ia capai.



Sebagai contoh, seorang teman memiliki kemampuan berbicara di depan umum yang sangat baik. Ketika ia mendapatkan penghargaan dalam sebuah acara, teman lainnya mungkin merasa tidak nyaman karena selama ini ia menganggap dirinya lebih unggul dalam hal tersebut.



Alih-alih memberikan apresiasi secara tulus, ia justru mencoba mencari kekurangan dari pencapaian tersebut.



Ia mungkin berkata, "Selamat, ya. Tapi menurutku kamu sebenarnya masih perlu banyak belajar."



Meskipun kalimat tersebut terdengar seperti kritik biasa, konteks dan cara penyampaiannya bisa menunjukkan adanya kesulitan dalam menerima keberhasilan orang lain.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan threatened self-esteem, yaitu keadaan ketika penilaian seseorang terhadap dirinya terasa terancam oleh situasi tertentu.



Ketika harga diri seseorang sangat bergantung pada perbandingan dengan orang lain, pencapaian teman bisa terasa seperti pengingat atas kekurangan dirinya sendiri.



Akibatnya, memberikan pengakuan yang tulus menjadi lebih sulit.



Orang tersebut mungkin merasa bahwa memuji temannya sama dengan mengakui bahwa orang lain lebih baik darinya.



Padahal, penghargaan terhadap orang lain tidak harus berarti merendahkan diri sendiri.



Seseorang dapat mengakui bahwa temannya memiliki kemampuan luar biasa tanpa harus menganggap dirinya tidak berharga.



Inilah salah satu hal penting yang perlu dipahami dalam hubungan sosial: semakin seseorang mampu menerima dirinya sendiri, semakin mudah baginya memberikan apresiasi tanpa merasa terancam.



6. Kurangnya Kedewasaan Emosional Membuat Seseorang Tidak Mampu Mengungkapkan Perasaan Sebenarnya



Alasan terakhir yang tidak kalah penting adalah kurangnya kedewasaan emosional.



Kedewasaan emosional bukan berarti seseorang tidak pernah merasa iri, kecewa, marah, atau tersinggung. Sebaliknya, kedewasaan emosional berkaitan dengan kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola berbagai emosi tersebut secara sehat.



Dalam pertemanan, seseorang yang belum memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik mungkin kesulitan menghadapi perasaan yang bertentangan.



Ia ingin terlihat bahagia atas keberhasilan temannya, tetapi sebenarnya merasa sedih karena kehidupannya sendiri sedang tidak berjalan sesuai harapan.



Ia ingin mendukung keputusan temannya, tetapi diam-diam merasa kecewa karena tidak dilibatkan dalam keputusan tersebut.



Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak tersinggung, tetapi sebenarnya menyimpan rasa sakit hati.



Karena tidak mampu mengelola perasaan tersebut, ia memilih menyembunyikannya di balik pengakuan yang tidak sepenuhnya jujur.



Contohnya, seorang teman mengatakan bahwa ia tidak keberatan ketika sahabatnya lebih sering menghabiskan waktu dengan kelompok lain.



Namun, sebenarnya ia merasa tersisih dan takut kehilangan kedekatan yang selama ini dibangun.



Daripada mengungkapkan perasaannya secara terbuka, ia memilih mengatakan, "Tidak apa-apa, aku mengerti."



Respons tersebut mungkin bertujuan menghindari percakapan yang tidak nyaman, tetapi jika terus dilakukan, perasaan yang terpendam dapat berkembang menjadi kekecewaan dan jarak emosional.



Dalam psikologi, kemampuan mengenali dan mengelola emosi berkaitan dengan konsep emotional intelligence atau kecerdasan emosional.



Orang dengan kecerdasan emosional yang baik cenderung lebih mampu memahami perasaannya sendiri sekaligus mempertimbangkan perasaan orang lain.



Mereka juga lebih mungkin menyampaikan ketidaknyamanan tanpa harus menyerang atau merendahkan orang lain.



Sebaliknya, ketika kemampuan tersebut belum berkembang dengan baik, seseorang mungkin lebih sering menggunakan kepura-puraan sebagai cara menghadapi situasi sosial.



Pada akhirnya, pengakuan palsu bukan hanya persoalan ketidakjujuran, tetapi juga dapat mencerminkan kesulitan seseorang dalam memahami dirinya sendiri.



Bagaimana Cara Membedakan Pengakuan yang Tulus dan Pengakuan yang Palsu?



Setelah memahami berbagai alasan tersebut, muncul pertanyaan penting: bagaimana cara mengetahui apakah seseorang benar-benar menghargai kita atau hanya berpura-pura?



Sebenarnya, tidak ada cara yang sepenuhnya akurat untuk mengetahui isi pikiran orang lain hanya dari ucapan atau satu tindakan tertentu.



Namun, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan.



1. Perhatikan konsistensi antara ucapan dan tindakan.



Orang yang tulus biasanya berusaha menunjukkan sikap yang sejalan dengan perkataannya. Jika seseorang mengatakan mendukung kita, tetapi berulang kali meremehkan usaha kita, ada baiknya memperhatikan pola perilaku tersebut.



2. Lihat bagaimana mereka merespons keberhasilan kita.



Teman yang sehat tidak harus selalu menunjukkan antusiasme berlebihan. Namun, mereka biasanya mampu memberikan penghargaan tanpa terus-menerus mencari alasan untuk mengecilkan pencapaian kita.



3. Perhatikan bagaimana mereka memperlakukan kita ketika sedang tidak membutuhkan sesuatu.



Ketulusan dalam pertemanan dapat terlihat dari hubungan yang tidak hanya berjalan ketika salah satu pihak membutuhkan bantuan, perhatian, atau keuntungan tertentu.



4. Jangan hanya menilai dari ekspresi sesaat.



Seseorang bisa saja sedang lelah, stres, atau menghadapi masalah pribadi sehingga tidak mampu memberikan respons yang hangat. Karena itu, jangan langsung menyimpulkan bahwa seseorang iri atau berpura-pura hanya karena satu kejadian.



5. Bangun komunikasi yang jujur.



Jika ada sesuatu yang mengganggu hubungan, cobalah membicarakannya secara tenang. Komunikasi terbuka sering kali jauh lebih bermanfaat daripada terus menebak-nebak maksud seseorang.



Kesimpulan: Pertemanan yang Sehat Tidak Membutuhkan Pengakuan yang Dipaksakan



Pengakuan palsu dalam pertemanan merupakan fenomena yang dapat dipahami melalui berbagai konsep psikologi, mulai dari perbandingan sosial, kebutuhan akan penerimaan, pengelolaan kesan, persaingan status, harga diri, hingga kecerdasan emosional.



Enam alasan tersebut menunjukkan bahwa manusia tidak selalu mengatakan atau menunjukkan apa yang benar-benar dirasakannya. Terkadang, seseorang menyembunyikan perasaannya karena iri, takut kehilangan hubungan, ingin terlihat baik, merasa tersaingi, memiliki harga diri yang rapuh, atau belum mampu mengelola emosinya dengan baik.



Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua ketidaksesuaian antara ucapan dan perasaan merupakan bentuk manipulasi atau niat buruk. Ada kalanya seseorang hanya membutuhkan waktu untuk memahami emosinya sendiri sebelum mampu mengungkapkannya secara jujur.



Pada akhirnya, pertemanan yang sehat bukanlah hubungan yang mengharuskan setiap orang selalu memuji, selalu setuju, atau selalu terlihat bahagia atas kehidupan orang lain.



Pertemanan yang sehat justru memberikan ruang bagi kejujuran, perbedaan pendapat, dan perasaan yang tidak selalu menyenangkan.



Kita tidak membutuhkan teman yang selalu mengatakan bahwa semua hal yang kita lakukan benar. Kita membutuhkan teman yang mampu menyampaikan kebenaran tanpa merendahkan, memberikan apresiasi tanpa merasa tersaingi, serta menunjukkan dukungan tanpa harus berpura-pura.



