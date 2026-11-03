Jangan Tertipu Sikap Manis, Ini 9 Ciri Orang yang Diam-diam Tidak Suka kepada Anda

ilustrasi teman yang mengobrol. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Hubungan sosial tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seseorang terlihat bersikap baik dan ramah, tetapi sebenarnya menyimpan perasaan tidak suka yang tidak pernah diungkapkan secara langsung. Kondisi tersebut terkadang sulit dikenali karena tidak disertai pertengkaran atau perkataan kasar. Meski demikian, perubahan sikap, bahasa tubuh, hingga cara seseorang memperlakukan Anda bisa menjadi petunjuk adanya ketidaknyamanan dalam hubungan. Berikut sembilan tanda yang patut diperhatikan, seperti dilansir dari geediting. Baca Juga:Diam Bukan Berarti Tidak Tahu, 7 Sikap Ini Justru Mencerminkan Orang yang Bijaksana 1. Sikapnya Berubah secara Perlahan Perubahan perilaku bisa menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika berinteraksi dengan seseorang. Orang yang sebelumnya terlihat antusias mungkin mulai memberikan respons seadanya, jarang menyapa, atau tidak lagi berinisiatif mengajak berbicara. Walaupun masih menunjukkan keramahan, perbedaan sikap tersebut dapat mengindikasikan adanya perubahan dalam hubungan. Terlebih jika perilaku itu berlangsung secara konsisten. 2. Sering Menghindari Tatapan Mata Tatapan mata merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang dapat memperlihatkan perhatian seseorang ketika berbicara. Jika seseorang terus-menerus menghindari kontak mata saat berinteraksi dengan Anda, hal tersebut mungkin menunjukkan ketidaknyamanan atau keinginan untuk menjaga jarak. Namun, perilaku ini tetap perlu dilihat berdasarkan situasi dan kebiasaan masing-masing individu. 3. Bahasa Tubuhnya Terlihat Kurang Bersahabat Tidak semua perasaan dapat disampaikan melalui kata-kata. Terkadang, gerakan tubuh justru memberikan gambaran berbeda dari ucapan seseorang. Contohnya, ia sering menyilangkan tangan, memiringkan tubuh menjauh, menjaga jarak ketika berbicara, atau menempatkan benda di antara dirinya dan Anda. Jika perilaku tersebut sering muncul dalam interaksi, bisa jadi ada rasa kurang nyaman yang sedang dirasakan.