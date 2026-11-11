Jangan Terus Bertahan! 8 Sikap Pasangan Ini Bisa Menjadi Alasan untuk Mengakhiri Hubungan

JawaPos.com – Menjalani hubungan dengan seseorang seharusnya memberikan rasa nyaman, aman, dan saling menghargai. Namun, tidak semua hubungan berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seseorang justru terjebak dalam interaksi yang perlahan menguras emosi dan mengganggu kesehatan mental.

Kondisi tersebut bisa terlihat dari berbagai perilaku pasangan, mulai dari kebiasaan meremehkan pendapat hingga tindakan yang terus-menerus melanggar batasan pribadi. Sayangnya, tanda-tanda hubungan tidak sehat sering kali sulit dikenali karena dianggap sebagai bagian biasa dari sebuah hubungan.

Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan tanda bahaya atau red flag yang dapat menunjukkan bahwa sebuah hubungan sudah tidak memberikan dampak positif. Jika perilaku tersebut terus berulang tanpa adanya perubahan, seseorang perlu mempertimbangkan kembali apakah hubungan itu masih layak dipertahankan.

Lantas, apa saja tanda yang perlu diperhatikan? Berikut delapan red flag dalam hubungan yang sebaiknya tidak diabaikan.

1. Pasangan Sering Memotong Pembicaraan

Komunikasi yang baik membutuhkan keterlibatan kedua pihak. Setiap orang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat tanpa harus merasa diabaikan atau terus-menerus dipotong pembicaraannya.

Jika pasangan sering menyela ketika kamu sedang berbicara, terutama tanpa memberikan kesempatan untuk menyelesaikan kalimat, hal tersebut bisa menjadi tanda kurangnya penghargaan terhadap pendapatmu.

Kebiasaan ini juga dapat menunjukkan bahwa komunikasi dalam hubungan berjalan satu arah. Salah satu pihak lebih ingin didengar daripada berusaha memahami sudut pandang pasangannya.

Jika terjadi berulang kali, cobalah menyampaikan bahwa perilaku tersebut membuatmu merasa tidak dihargai. Pasangan yang memiliki kepedulian seharusnya bersedia mendengarkan dan memperbaiki cara berkomunikasi.