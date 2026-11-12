Daftar Target Dugaan Penyadapan Listyo Sigit Cs: Istana, Gubernur, hingga DPR

JawaPos.com – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan sejumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

di antara daftar target iitu adalah lingkaran Istana kepresidenan, pejabat negara, gubernur, hingga anggota DPR RI.

Pengungkapan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11).

Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut target penyadapan tidak hanya mengarah kepada Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, terdapat sejumlah kelompok dan pejabat dari berbagai institusi yang diduga turut menjadi sasaran.

"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik," kata Suyudi.

Selain lingkungan pemerintahan dan politik, dugaan penyadapan tersebut juga disebut menyasar sejumlah pejabat daerah hingga institusi penegak hukum.

Bahkan, lingkungan internal kepolisian turut masuk dalam daftar sasaran penyadapan yang dipaparkan Kapolri.

"Gubernur dan Kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa," ucapnya.

Lebih lanjut, Suyudi menegaskan bahwa pengungkapan daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang tengah berjalan.

Karena itu, keberadaan nama atau institusi dalam daftar sasaran penyadapan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam perkara pidana tersebut.