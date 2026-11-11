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Penulis: Syahrul Yunizar
Rabu, 11 November 2026 | 14.47 WIB

Usai Pecat Ahrie Sonta, Polri Sidangkan Tersangka Penyadapan Lainnya Pekan Depan

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan keterangan kepada awak media pada Selasa malam (10/11). Dia mengumumkan bahwa Irjen Pol Ahrie Sonta sudah diputus dalam sidang KKEP Polri dengan sanksi PTDH. Namun, Ahrie mengajukan banding. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com) - Image

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan keterangan kepada awak media pada Selasa malam (10/11). Dia mengumumkan bahwa Irjen Pol Ahrie Sonta sudah diputus dalam sidang KKEP Polri dengan sanksi PTDH. Namun, Ahrie mengajukan banding. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Majelis sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah memutus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias pemecatan terhadap tersangka penyadapan, Irjen Ahrie Sonta pada Selasa malam (10/11). 

Pekan depan, Polri akan menyidangkan para tersangka kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses lainnya. 

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan bahwa jadwal sidang berikutnya akan disampaikan kepada publik secara terbuka.

Dia memastikan tidak ada yang ditutup-tutupi oleh instansinya dalam setiap proses yang berjalan terhadap para jenderal Polri tersebut.  

”Kaitan sama jadwal (sidang etik berikutnya), nanti akan kami sampaikan setidak-tidaknya di minggu depan akan ada lagi mungkin sidang kode etik terduga pelanggar yang lain,” kata dia kepada awak media.

Selain Ahrie yang sudah dipecat secara tidak hormat dan telah mengajukan banding, Polri juga akan memeriksa terduga pelanggar lainnya.

Yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Mereka masih harus menjalani proses etik karena masih polisi aktif saat pelanggaran hukum terjadi.

”Terduga pelanggar yang lainnya (selain Ahrie) juga pada jadwalnya akan dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri oleh komisi kode etik,” ucap Isir. 

Jenderal bintang dua Polri itu memastikan, proses etik terhadap ketiga tersangka lainnya dilakukan segera dan secepatnya.

Editor: Bayu Putra
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