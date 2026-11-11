Kapolri Suyudi Bentuk Tim Khusus Tangani Dugaan Makar-Penyadapan Listyo Sigit cs

JawaPos.com - Mabes Polri menyatakan keseriusannya mengusut dugaan makar di balik kasus penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kapolri Jenderal Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan tindak pidana yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan beberapa jenderal polisi tersebut.

”Terkait dengan dugaan makar, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya, bapak kapolri selalu mendengar dan merespons, dan telah dibentuk tim yang diketuai oleh bapak kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada awak media pada Selasa malam (10/11).

Untuk mendalami dugaan tersebut, polisi butuh waktu. Menurut Isir, pendalaman dalam proses penyelidikan harus melalui proses yang sesuai dengan prosedur.

Dia meminta semua pihak bersabar dan terus mengikuti proses hukum yang tengah dilakukan oleh jajaran Korps Bhayangkara.

”Saya tahu kawan-kawan ingin mendapat informasi kemudian kepastian secepatnya, tapi tadi, butuh proses. Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh kabareskrim sedang bekerja. Itu di satu sisi,” tegasnya.

Di sisi yang lain, lanjut Isir, Polri juga terus memproses penyidikan kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses. Termasuk fakta-fakta terkait dengan penghapusan atau perusakan data elektronik.

Penyidikan kasus tersebut dipastikan terus berjalan. Dalam kasus tersebut, empat orang jenderal menjadi tersangka.

Yakni Jenderal Sigit, kemudian Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

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