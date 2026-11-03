Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 4 November 2026 | 02.30 WIB

Rumah Herri Pras Digeruduk Usai Hina UAH hingga UAS, Polisi: Mediasi Buntu

Konten kreator, Herri Pras bersama dua kuasa hukumnya melaporkan penggerudukan yang terjadi ke rumahnya ke Polres Bogor (Instagram Herri Pras) - Image

Konten kreator, Herri Pras bersama dua kuasa hukumnya melaporkan penggerudukan yang terjadi ke rumahnya ke Polres Bogor (Instagram Herri Pras)

JawaPos.com - Polisi menyebut upaya mediasi antara konten kreator, Herri Pras dengan rombongan atlet MMA Yudi Cahyadi yang mendatangi rumahnya di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, belum menemukan titik temu. 

Kedua pihak akhirnya meninggalkan lokasi setelah personel Polsek Gunung Putri berupaya meredam keributan pada Minggu (1/11) malam. Hal ini usai pernyataan-pernyataan Herri yang dinilai menghina Ustadz Adi Hidayat (UAH), Ustadz Abdul Somad (UAS), hingga Habib Umar bin Hafiz. 

Kapolsek Gunung Putri Kompol Hillal Adi Imawan membenarkan adanya penggerudukan rumah Herri tersebut. Polisi bergerak ke lokasi setelah menerima laporan melalui layanan darurat 110.

“Semalam (malam Senin) benar kita mendapat laporan 110, kita langsung bergerak cepat ke TKP,” ujar Hillal seperti dikutip dari Radar Bogor (Jawa Pos Grup), Selasa (3/11).

Setibanya di lokasi, petugas berupaya mempertemukan kedua pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui mediasi. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan kesepakatan hingga akhirnya masing-masing pihak pulang.

“Kita upayakan kedua belah pihak untuk mediasi tapi tidak ketemu, akhirnya kedua belah pada bubar atau pulang,” jelasnya.

Hillal juga menyampaikan bahwa Herri telah menempuh jalur hukum dengan membuat laporan polisi di Polres Bogor. Laporan tersebut berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di kediamannya.

“Untuk tuan rumah (Herri Pras) buat LP di Polres,” pungkasnya.

Sebelumnya, Herri menyebut terhadi kekerasan ketika rombongan mendatangi rumahnya dan mendesaknya untuk berduel. Ia menyatakan ditendang hingga terjatuh, kemudian dipukul dan didengkul di bagian ulu hati serta perut setelah menolak bertarung tanpa memenuhi persyaratan yang diajukannya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sejumlah Pernyataan Menyakitkan Herri Pras yang Dialamatkan kepada Ulama - Image
Entertainment

Sejumlah Pernyataan Menyakitkan Herri Pras yang Dialamatkan kepada Ulama

Selasa, 3 November 2026 | 23.18 WIB

Profil Edwin Sanjaya, Pimpinan DPRD dan Ketua Wushu Jabar yang Diduga Ikut Geruduk Rumah Herri Pras - Image
Nasional

Profil Edwin Sanjaya, Pimpinan DPRD dan Ketua Wushu Jabar yang Diduga Ikut Geruduk Rumah Herri Pras

Selasa, 3 November 2026 | 19.54 WIB

Arie Untung Sampaikan Pernyataan Usai Konten Kreator Herri Pras Hina Ulama - Image
Entertainment

Arie Untung Sampaikan Pernyataan Usai Konten Kreator Herri Pras Hina Ulama

Selasa, 3 November 2026 | 19.31 WIB

Terpopuler

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen - Image
1

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

5

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

6

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam

9

Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

10

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore