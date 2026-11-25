JawaPos.com - Sejumlah elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa serentak di beberapa titik strategis Jakarta Pusat, hari ini Rabu (25/11).

Gelombang massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), BEM Unindra, BEM UNJ, hingga Aliansi Perempuan Indonesia (API) menyasar kawasan Istana Negara dan kantor kementerian sejak pagi hingga siang hari.

Aksi massa hari ini bertepatan dengan dua momentum penting, yakni peringatan Hari Guru Nasional dan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) 2026.

Masyarakat yang melintas di sekitar Jalan Veteran, Gambir, hingga kawasan DPR Senayan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas.

Baca Juga:UGM Tolak Tindakan Represif Aparat yang Tangkap Mahasiswa dan Sivitas Akademika saat Demo

BEM SI Soroti Kesejahteraan Guru di Depan Istana

Aliansi BEM SI menjadwalkan aksi bertajuk "Seruan Aksi #RevolusiIndonesia" di depan Istana Negara, Jalan Veteran, Gambir, mulai pukul 13.00 WIB. Aksi ini diperkirakan melibatkan sekitar 500 mahasiswa yang berasal dari lebih dari 30 kampus.

Koordinator Media BEM SI, Angga Harahap, menegaskan bahwa momentum Hari Guru Nasional seharusnya tidak berhenti pada perayaan formal semata.

Menurutnya, kondisi bangsa saat ini menuntut mahasiswa turun ke jalan untuk mengawal nasib tenaga pendidik yang dinilai belum sejahtera sepenuhnya.

"Sebab, menghormati guru tidak cukup dengan seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan keadilan," ujar Angga, Rabu (25/11).

Dalam aksinya hari ini, BEM SI melayangkan tujuh tuntutan utama kepada presiden:

Upah Layak: Menjamin kesejahteraan dan upah layak bagi seluruh guru, khususnya guru honorer dan non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN). Kepastian Status: Memastikan status kerja guru honorer melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara adil dan transparan. Perlindungan Hukum: Memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh guru dan tenaga pendidik saat menjalankan tugas. Pemerataan Infrastruktur: Memeratakan akses pendidikan serta pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan belajar mengajar. Revisi UU Sisdiknas: Mengubah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar kebijakan lebih berpihak kepada masyarakat. Pendidikan Gratis: Mewujudkan akses pendidikan yang sepenuhnya gratis tanpa membebani masyarakat. Realokasi Anggaran 20%: Memurnikan dan merealokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% pada APBN dan APBD agar tepat sasaran. Gerakan Mahasiswa di Kantor Kementerian Pendidikan Selain di Istana Negara, konsentrasi massa mahasiswa juga terpecah menuju kantor kementerian pendidikan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, sejak pukul 11.00 WIB.

BEM Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) menggelar aksi bertema "Dwi Perjuangan Pendidikan" di depan kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Mereka membawa dua agenda utama, yakni pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di sektor pendidikan serta dorongan revolusi pendidikan nasional.

Pada jam yang sama, massa dari BEM Universitas Negeri Jakarta (BEM UNJ) mulai berkumpul di Teater Terbuka, UNJ Kampus A.

Massa UNJ dijadwalkan bergerak menyuarakan aspirasi pendidikan menuju dua titik sekaligus, yakni kantor Kemendikdasmen dan Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti).

Aksi Aliansi Perempuan Indonesia di Istana Negara

Sejak pukul 09.00 WIB, kawasan Istana Negara juga menjadi tujuan aksi Aliansi Perempuan Indonesia (API) yang mengawali pergerakan dari titik kumpul di Bawaslu.

Aksi ini digelar untuk memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) 2026 sekaligus mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dari sudut pandang perempuan dan kelompok rentan.